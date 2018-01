Jogos de Verão movimentaram praias de Boa Vista

O fim de semana foi de aventura para muitos atletas e amantes da corrida e kitsurf. A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), promoveu neste domingo, 21, dois eventos esportivos que comtemplam os Jogos de Verão 2018. A Corrida de Aventura ocorreu na Praia da Polar e contou com um percurso de 6km composto por obstáculos naturais e projetados, que deixaram a disputa divertida e desafiadora.

Mais de 500 atletas participaram da terceira edição da Corrida de Aventura. Os três primeiros ganhadores das categorias masculina e feminina receberam premiação em dinheiro: R$ 400 reais para o primeiro lugar, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro.

“Foi uma corrida diferente das demais que participei. Exigiu muito esforço, principalmente a parte da areia, mas foi muito gratificante. No final tudo valeu a pena”, frisou a campeã da categoria feminina, Gracileide Siqueira. Na categoria masculina quem levou a melhor foi o atleta Franquinaldo Araújo. “Participei de todas as edições da Corrida de Aventura e fui primeiro em todas elas. Todo percurso foi muito difícil”, disse o atleta.

Kitsurf

A competição do Kitsurf ocorreu na Praia da Balsa no Iate Clube de Boa Vista. As disputas tiveram início no sábado, 20, e se encerraram neste domingo, 21, com a participação de mais de 30 atletas.

“O kitesurf é o meu hobby dos finais de semana, então sempre que posso estou na água velejando. Faço musculação e tento me alimentar de forma mais saudável pra manter o pique, porque o kite é um esporte muito intenso”, destacou a atleta Camila Furlin, vencedora da regata feminina.

O coordenador de esporte da Fetec, Reny Adonay, destacou que a Prefeitura de Boa Vista tem valorizado e incentivado o esporte, os atletas e a população, por meio de eventos que garantam mais qualidade de vida. “Os Jogos de Verão é um evento para toda família, principalmente porque ocorrem nos nossos espaços públicos, enquanto os pais participam das competições, as crianças se divertem. Essa etapa ocorreu nas praias e no próximo fim de semana os jogos ocorrem no Complexo Ayrton Senna, com toda estrutura, shows musicais, competições e muita diversão”, destacou.

Confira os resultados das competições do fim de semana

Corrida de Aventura

Feminina

1° Lugar

Gracileide Siqueira

2° Lugar

Nauriene Carvalho

3° Lugar

Dalzarina Nobre

Masculina

1° Lugar

Franquinaldo Araújo

2° Lugar

Wilson da Silva

3° Lugar

Silvio Theo

Kitsurf

Feminina

1° Lugar

Camila Furlin

2° Lugar

Queuren Bezerra

3° Lugar

Mara Rubia Silvano

Masculina

1° Lugar

Gutemberg Gomes

2° Lugar

Guilherme Campos

3° Lugar

Edmir Melo Junior

Shirléia Rios

Kitesurf – Foto: Andrezza Mariot