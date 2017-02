Jogos de Verão: internautas elegem a melhor foto do verão boa-vistense

Novidade nos Jogos de Verão, o Concurso de Fotografia movimentou as redes sociais nas últimas semanas. Das mais de 250 fotos recebidas pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), cinco disputaram o voto dos internautas na página oficial da Prefeitura de Boa Vista no Facebook. A premiação ocorreu nesta sexta-feira, 3, na abertura dos Jogos de Verão 2017, no Complexo Ayrton Senna.

A foto que recebeu o maior número de curtidas (likes) foi a da estudante de direito e marketing, Suellen Cruz, de 22 anos, que registrou um salto de paraquedas em pleno pôr do sol. Ela ainda não se considera uma fotógrafa profissional, mas vibrou com o resultado da votação. Como prêmio, a vencedora recebeu um vale compras da empresa Adidas no valor de 500 reais.

“Eu amo fotografar. Então quando surgiu o concurso eu me interessei em participar, mas nem imaginei que fosse ganhar. Meu marido é esportista e pratica o paraquedismo, então me inspirei nele para fazer a foto, mas a imagem é de outra pessoa. Fiquei acompanhando o resultado pelo Facebook e vi que estava na frente. Fiquei muito feliz”, contou a estudante.

A proposta do concurso foi mostrar fotografias que retratassem a natureza, esporte, lazer e outros elementos do verão boa-vistense. O tema escolhido para a primeira edição foi: “Click Esportes de Verão”. A foto vencedora foi tirada na Barra do Vento e recebeu 1.399 curtidas. A segunda colocada conquistou 992 curtidas e a terceira 557.

Concurso

Durante a competição, os participantes postaram as fotos em seus perfis no Instagram com as hashtags #jogosdeveraobv e #fotodeveraobv. Dentre os critérios, a foto precisava ser inédita e apenas um registro por participante. Uma comissão formada por integrantes da Fetec e fotógrafos do Fotoclube Roraima avaliou as fotos e selecionou as cinco melhores, que disputaram o voto dos internautas no Facebook da Prefeitura de Boa Vista.

As cinco fotos selecionadas também ficaram expostas durante o mês de janeiro no prédio da Intendência de Turismo, na Orla Taumanan e, neste primeiro dia de evento, também ficaram expostas no Complexo Ayrton Senna. Juntas elas receberam um total de 3.745 curtidas.

“Houve bastante interação, muita gente curtindo, o que foi bem legal. No dia 19 de janeiro começou a votação pelo site e encerrou a meia noite de ontem. Graças ao sucesso dessa primeira edição o concurso vai se estender para as próximas”, garantiu o superintendente de Esporte da Fetec, João Tambor.

Confira a colocação:

1º lugar: Suellen Cruz

Foto: Salto de paraquedas

2º lugar: Natalie Rodrigues Mota

Foto: Pai e filha

3º lugar: Rafael Guimarães

Foto: Cobrança de pênalti (Beach Soccer)

4º lugar: Danielle Muelas

Foto: Canoagem

5º lugar: Ayrton Almeida

Foto: Vôlei no fim de tarde

Shirléia Rios