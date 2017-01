Jogos de Verão: inscrições para o concurso de fotografia seguem até o dia 16

Até o dia 16 de janeiro, a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) estará recebendo fotos para o concurso de fotografia dos Jogos de Verão/2017. Os interessados podem registrar as fotos (coloridas ou não) no aplicativo Instagram e postar em seu perfil com as hastags #jogosdeverãobv e #fotodeverãobv. O tema deste ano é “Click de Verão”, e qualquer pessoa pode concorrer.

A foto deverá ser inédita e serão aceitas até duas fotografias por participante. Para que seja feita a análise das fotos, é preciso que o profile do instagram esteja desbloqueado. Quem avaliará as fotos do concurso será uma comissão formada por integrantes da Fetec e fotógrafos do grupo Foto Clube Roraima.

Após o término do período de inscrição, serão selecionadas cinco fotografias e no dia 17 de janeiro os candidatos disputarão a premiação por meio do voto popular. As fotos serão publicadas no Facebook oficial da Prefeitura de Boa Vista e a foto que obtiver o maior número de curtidas (likes) será a vencedora e levará um vale presente, concedido pela empresa Adidas.

As cinco selecionadas estarão expostas durante todo o mês de janeiro no prédio da Intendência de Turismo na Orla Taumanan. O resultado final será anunciado no primeiro dia da programação dos Jogos de Verão 2017, marcado para o dia 3 de fevereiro, com a entrega da premiação a partir das 17h na Praia Grande.

“O encerramento dos Jogos está chegando e resolvemos trazer mais essa novidade para quem curte esse evento esportivo e as belezas naturais de Boa Vista. Todos podem participar deste concurso” explicou João Tambor, Coordenador de Esportes da Fetec.

Ceiça Chaves