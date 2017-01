Jogos de Verão: inscrições para barraqueiros e ambulantes começam na segunda-feira

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura – FETEC, abriu edital para credenciamento de barraqueiros e vendedores ambulantes interessados em trabalhar durante a 3ª edição dos Jogos de Verão. As inscrições ocorrem no período de 16 a 20 de janeiro e a escolha será feita por meio de sorteio.

A Fetec vai disponibilizar 12 vagas para ambulantes e oito para barraqueiros. Para ambos os casos, será recolhida taxa de R$ 80 pela concessão do espaço. As barracas devem seguir um padrão com dimensão de 5×5 metros. Federações, associações e ligas esportivas terão direito a concorrer a três barracas, de forma gratuita.

De acordo com o coordenador de Esportes e Lazer da Fetec, Reny Adonai, os comerciantes que atuarem no evento deverão cumprir com algumas restrições. “Não será permitida, por exemplo, a venda de bebidas em garrafas de vidro. Isso, por uma questão de segurança e até de preservação do meio ambiente. Inclusive, teremos fiscais na saída dos barcos, impedindo a entrada desse tipo de produto”, afirmou.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Superintendência de Esporte e Lazer, Sala 44, no Centro de Atendimento ao Cidadão (antigo Terminal do Caimbé), localizado na Avenida dos Imigrantes, bairro Buritis. Os interessados deverão preencher todos os requisitos exigidos para participação no sorteio, que vai acontecer no dia 23 de janeiro. O edital está disponível no www.boavista.rr.gov.br e, para mais informações, o telefone de contato é (95) 3621-3960.

Fábio Cavalcante