Jogos de Verão: Fetec realiza Jiu Jitsu Kids e premia atletas de 6 a 16 anos

Desde 2013 os Jogos de Verão movimentam a capital roraimense e, desde então, diversas modalidades esportivas foram agregadas a programação. Nesta quarta-feira, 24, 15 lutas casadas marcaram o Jiu Jitsu Kids, uma competição destinada a crianças de 6 a 16 anos. O evento foi realizado no Pátio Roraima Shopping e reuniu diversos atletas e admiradores do esporte.

De acordo com João Tambor, superintendente de Esporte da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), o Jiu Jitsu Kids surgiu como uma forma de incentivar as crianças e adolescentes a praticarem esportes. “Sabemos que os Jogos de Verão contemplam pessoas com uma faixa etária maior e, por isso, criamos este espaço voltado para crianças de 6 a 16 anos. Aproveitamos todo o clima que os Jogos de Verão proporcionam para apoiar e incentivar estes jovens”, ressaltou.

Segundo João, a cada edição os jogos de Verão crescem ainda mais. No último final de semana aconteceu a Corrida de Aventura e o campeonato de Kitesurf, que reuniu seis atletas de fora do estado. “A grande final acontece neste final de semana no Complexo Ayrton Senna. Esperamos todos para prestigiar o Jiu Jitsu, Boxe, Beach Hands e demais modalidades”, destacou.

Um dos destaques mirins da competição foi Cairon Sam, de sete anos. O pequeno competidor treina todos os dias e, segundo ele, o foco e a disciplina foram fundamentais para o resultado final. “Esperava me sair bem por conta do treinamento. O adversário era muito forte, mas me preparei todos os dias e consegui. A sensação é de felicidade”, comemorou.

Milson Leal, treinador de Jiu Jitsu, ressaltou que a disciplina é imprescindível na busca de bons resultados. “O Cairon nunca perdeu uma luta. Acompanhamos o seu desenvolvimento desde pequeno e percebemos diariamente a sua evolução. Atletas como ele são revelações do nosso estado e, competições como essa, são um aquecimento para o campeonato brasileiro e outros grandes eventos nacionais”, destacou.

Jéssica Costa