Jogos de Verão: evento valoriza a prática esportiva nas praças de Boa Vista

Os Jogos de Verão 2017 estão de cenário novo, o Complexo Ayrton Senna. O objetivo dessa edição do evento, que já se tornou tradição em Boa Vista, é incentivar a prática de esportes nas praças da cidade. A abertura dos jogos ocorreu nesta sexta-feira, 3, e foi marcada pela entrega de premiações da Maratona Aquática e do Concurso de Fotografia e também por apresentações musicais. O DJ Andrezinho e o cantor Estevão Alves subiram ao palco na primeira noite do evento.

A fase classificatória dos Jogos de Verão teve inicio em outubro do ano passado e ocorreu em várias praças da cidade. Mais de mil atletas se inscreveram para as competições. Agora, na final, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), montou uma super estrutura para receber os participantes.

Quem passou pela praça, aprovou a escolha do local, é o caso do estudante Calil Areb, de 22 anos, que foi com os amigos prestigiar o primeiro dia do evento. “Gostei da escolha do local porque se tornou mais acessível, não precisa atravessar o rio. Ficou mais fácil para quem quer conhecer os Jogos de Verão”, disse.

A estudante Fernanda Fernandes também marcou presença na abertura do evento “Os Jogos de Verão se tornaram mais acessíveis. Agora dá pra vir com a família toda”, destacou. O professor, Frederico Nogueira, também aprovou o cenário dos jogos e garantiu que irá comparecer nos três dias. “Tudo ficou melhor, o acesso, a hora de voltar para casa, porque não precisa enfrentar fila para esperar os barcos. Aqui na praça dá para curtir com as crianças, sem preocupação. Sem contar que continuou com a mesma estrutura e organização”, ressaltou.

Premiações

Nas areias da praça houve a premiação do Concurso de Fotografia, e ainda da Maratona Aquática dos Jogos de Verão, que ocorreu em novembro de 2016 no Eco Parque. O evento contou com a parceria da Federação de Desportos Aquáticos de Roraima (Fedar). Quem levou a melhor na categoria feminina foi a atleta Flávia Cantanhede, o segundo lugar ficou com Meyre Souza e em terceirto Kaylane Greco. As atletas ganharam de premiação R$ 600, R$ 450 e R$ 300, respectivamente.

Na categoria masculina, o vencedor foi Flávio Monteiro, seguido por Alvaro Barbosa e Felipe Ferreira. Eles também receberam os mesmos valores em premiação da categoria feminina. De acordo com o presidente da Fetec, Daniel Lima, os Jogos de Verão são a oportunidade dos atletas de modalidades não realizadas com freqüência poderem participar de competições, além de proporcionar interação com a população, unindo esporte, cultura e diversão.

“Os Jogos de Verão são um evento esportivo grande, que reúnem atletas de diversas modalidades. No total foram mais de mil atletas inscritos nas competições. É também a oportunidade das pessoas prestigiarem esses profissionais e conhecerem um pouco do trabalho que eles desenvolvem em Boa Vista”, disse.

Sobre as finais dos jogos ocorrerem no Complexo Ayrton Senna este ano, o presidente ressaltou que as praças nada deixam a desejar, e que a prefeitura trabalhou na revitalização dos espaços públicos, garantindo à população acesso ao lazer e ao esporte.

“Muitos atletas profissionais passaram a treinar nesses espaços, se preparando para competições até mesmo fora do estado. Como os Jogos de Verão são um evento esportivo, não poderíamos contar com um cenário melhor, acessível e bonito, com espaço amplo e moderno”, garantiu.

Shirléia Rios