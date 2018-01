Jogos de Verão: estrutura começa ser montada no Complexo Ayrton Senna

A Prefeitura de Boa Vista está finalizando a montagem da estrutura que receberá os Jogos de Verão 2018 no Complexo Ayrton Senna. Elas foram instaladas nas quadras de areia. O palco principal que receberá as atrações musicais do evento e a disputa do concurso Miss e Mister Jogos de Verão foi montado na altura Ginásio Totozão.

Na mesma quadra haverá as disputas de Box. Um ringue foi montado para receber as competições. Um tatame também foi preparado no local para as lutas de Jiu-Jítsu. Em outras quadras haverá jogos de vôlei e demais competições. As competições deste fim de semana se iniciam sexta-feira, 26, às 8h no palco principal.

Além dos jogos disputados em diversas modalidades, a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), preparou um evento que reúne esporte, cultura e lazer e que trará diversas atrações musicais, bandas, DJs e show de Hip Hop, que levarão muita diversão para edição de 2018.

“Está quase tudo pronto para as competições dos Jogos de Verão no Complexo Ayrton Senna. A prefeitura preparou um evento para toda família com toda estrutura, shows musicais, competições, segurança e muita diversão. A competição de Triatlo ocorrerá na Vila Olímpica, que dispõe de toda estrutura que a modalidade exige”, destacou o coordenador de esportes da Fetec, Reny Adonay.

Confira a Programação do Evento

Sexta-feira dia 26

Pesagem Boxe – 8h às 9h30 – Palco Principal

Dj Toniolli – 15h às 00h – Palco principal

Boxe – 16h às 19h – Quadra principal

Pesagem Jiu-Jítsu – 17h30 às 18h30 – Palco principal

Vôlei Qualifying – 18h às 21h30 – Quadra de areia 4 e 5

Beach Tennis – 18h às 22h – Quadra de areia 2

Banda Remela de Gato – 19h às 20h45 – Palco principal

Guy Bras – 21h às 22h30 – Palco Principal

Beach Tennis – 22h às 22h30 – Premiação

Banda Nativa – 22h45 às 00h15 – Palco Principal

Sábado dia 27

Yoga – 8h às 9h

Cabo de guerra – 8h às 10h – Quadra de areia 3

Premiação – 10h às 10h30 – Palco principal

Vôlei de areia – Disputas – 8h às 13h – Quadra de areia 4 e 5 e das 15h às 19h – Quadra de Areia 4 e 5

Beach Hand – 8h30 às 12h – Quadra principal

Premiação – 14h30 às 18h – Quadra principal

Dj Toniolli – 10h às 14h – Palco principal

Dj Andmix – 14h30 às 00h – Palco principal

Jiu-Jítsu sem kimono – 15h às 19h – Quadra de principal

Beach Soccer – 16h às 18h – Quadra de areia 1

BMX –16h às 18h – Pista de BMX

Premiação – 18h às 18h30 – Pista de BMX

HIP HOP – 16h às 23h – Pista de Skate Ayrton Senna

Futebol Americano – 18h30 às 21h – Quadra de areia 1

Bolívar Blues – 19h às 20h45 – Palco principal

Ousadia na Pegada – 21h às 22h30 – Palco Principal

Domingo dia 28

Triatlo – 6h30 às 10 – Vila Olímpica

Premiação – 10h às 10h30 – Vila Olímpica

Boxe

Pesagem – 8h às 9h30 – Palco principal

Disputa – 16h às 19h – Palco principal

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Futebol Americano 8h às 10h – Quadra de areia 1

Premiação – 10h às 10h30 – Quadra de areia 1

Vôlei de Areia

Disputa – 8h às 13h – Quadra de areia 4 e 5

Disputa – 14h às 16h – Quadra de principal

Premiação – 17h às 17h30 – Palco principal

Dj Caique Chaves – 8h às 14h – Palco principal

Beach Hand

Disputa – 8h30 às 12h – Quadra de principal

Disputa – 14h às 16h – Quadra principal

Premiação – 16h às 16h30 – Quadra principal

Dj Andrezinho – 15h às 21h – Palco principal

Jiu-Jítsu sem kimono – 15h às 18h – Quadra de principal

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Beach Soccer –17h às 19h – Quadra de areia 1

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Concurso Miss e Mister Jogos de Verão – 17h às 18h30 – Palco principal

Pagode Com Stylo – 19h às 20h45 – Palco principal

Bach Country – 21h às 22h30 – Palco principal

Fabinho Farias – 22h45 às 00h

