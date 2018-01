Jogos de Verão: disputas esportivas e músicas agitam o Complexo Ayrton Senna

A Prefeitura de Boa Vista deu início nesta sexta-feira, 26, as finais dos Jogos de Verão 2018. A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) montou uma grande estrutura com palco principal, ringue, tatames, além da preparação das quadras de areia para receber os atletas e torcida. Além das disputas esportivas, o público presente contou com muita música com o DJ Toniolli, além da Banda Remela de Gato, Guy Bras e Banda Nativa, que animaram a Praça Ayrton Senna.

A novidade para este ano ficou por conta da modalidade Boxe que levou emoção ao público presente. “É a primeira vez que acontece nos Jogos de Verão e já demonstrou que é um sucesso. Os jovens estão empolgados, são três dias de competições, como acontece na competição nacional, e os meninos vão pegar experiência aqui para participar dos campeonatos nacionais”, destacou Ronaldo Silva, presidente da Associação América Champion.

Luiz Gustavo, categoria de até 69 kg, elogiou a estrutura montada e destacou a oportunidade de adquirir experiência. “Aqui temos a oportunidade de lutar diante do público maior, além do mais, temos a chance de conhecer um pouco das técnicas de atletas de outras organizações”, destacou.

Além do campeonato de Boxe, o público teve a opção de acompanhar também a pesagem da modalidade Jiu-Jitsu, e as fases classificatórias do vôlei de praia e o beach tennis.

As etapas finais dos Jogos de Verão iniciaram no último final da semana com as competições de Kitesurf, realizadas na Praia da Balsa, no Iate Clube de Boa Vista, e com a Corrida de Aventura, que ocorreu na Praia da Polar e contou com um percurso de 6km composto por obstáculos naturais.

Economia

A Prefeitura montou barracas para os vendedores de alimentos e produtos de artesanato, durante os três dias de finais. Brenda Vieira, artesã, disse que o evento é mais uma oportunidade para aumentar a renda e divulgar seus produtos. “É um incentivo para melhorar nossas atividades, pois a Prefeitura montou estas barracas aqui na praça onde tem muita gente. Com isso temos a oportunidade de vender mais e divulgar nossa arte” relatou.

Segue abaixo resultados de sexta-feira, dia 26:

Beach Tennis – MISTO

1º Marina e Marco

2º Renato e Isadora

3º Helder e Nair

Boxe – Classificados para a Final – 28/01

64kg – Pablo Henrique x Leandro Souza

74kg – Virgilio Mangabeira x Carlos Eduardo

Qualify – duplas classificadas do masculino:

– Paulo e Wanderson

– Tiago e Jackson

– Hyan e Yuri

Qualify – duplas classificadas do feminino:

– Deizi e Érika

– Elciene e Edilene

Confira a programação que está acontecendo neste sábado e de domingo:

Sábado

Vôlei de areia – Disputas – 15h às 19h – Quadra de Areia 4 e 5

Premiação – 14h30 às 18h – Quadra principal

Dj Andmix – 14h30 às 00h – Palco principal

Jiu-Jítsu sem kimono – 15h às 19h – Quadra de principal

Beach Soccer – 16h às 18h – Quadra de areia 1

BMX – 16h às 18h – Pista de BMX

Premiação – 18h às 18h30 – Pista de BMX

HIP HOP – 16h às 23h – Pista de Skate Ayrton Senna

Futebol Americano – 18h30 às 21h – Quadra de areia 1

Bolívar Blues – 19h às 20h45 – Palco principal

Ousadia na Pegada – 21h às 22h30 – Palco Principal

Domingo

Triatlo – 6h30 às 10 – Vila Olímpica

Premiação – 10h às 10h30 – Vila Olímpica

Boxe

Pesagem – 8h às 9h30 – Palco principal

Disputa – 16h às 19h – Palco principal

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Futebol Americano – 8h às 10h – Quadra de areia 1

Premiação – 10h às 10h30 – Quadra de areia 1

Vôlei de Areia

Disputa – 8h às 13h – Quadra de areia 4 e 5

Disputa – 14h às 16h – Quadra de principal

Premiação – 17h às 17h30 – Palco principal

Dj Caique Chaves – 8h às 14h – Palco principal

Beach Hand

Disputa – 8h30 às 12h – Quadra de principal

Disputa – 14h às 16h – Quadra principal

Premiação – 16h às 16h30 – Quadra principal

Dj Andrezinho – 15h às 21h – Palco principal

Jiu-Jítsu sem kimono – 15h às 18h – Quadra de principal

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Beach Soccer –17h às 19h – Quadra de areia 1

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Concurso Miss e Mister Jogos de Verão – 17h às 18h30 – Palco principal

Pagode Com Stylo – 19h às 20h45 – Palco principal

Bach Country – 21h às 22h30 – Palco principal

Fabinho Farias – 22h45 às 00h

Edson Rodrigues