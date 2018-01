Jogos de Verão: confira o que rolou na manhã deste sábado

No segundo dia das finais dos Jogos de Verão 2018, competições mais que acirradas reuniram um grande público na manhã deste sábado, 27, que acontecem desde a última sexta-feira no Complexo Ayrton Senna. As primeiras disputas envolveram cabo de guerra, vôlei de areia e beach hand e muita música eletrônica com o Dj Toniolli.

Nas primeiras horas da manhã, competidores, torcedores e demais participantes do evento puderam relaxar por cerca de uma hora o corpo e a mente através de uma sessão de yoga, que sempre marca as edições dos jogos. Em seguida, deu-se início as competições masculinas, femininas e mistas, já com o beach hand, vôlei de areia e cabo de guerra.

Os primeiros vencedores a serem anunciados foram as equipes de cabo de guerra, classificadas da seguinte forma: 1º lugar – 1ª Brigada de Infantaria de Selva; 2o lugar – Ala 7 (Base Aérea de Boa Vista) e 3o lugar – Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Assim como nas demais modalidades, os vencedores foram agraciados com troféus, medalhas e uma quantia em dinheiro.

Segundo a assessora de Esporte da Fetec, Lívia Lima, os jogos desta manhã foram bastante agitados em termos de competições e torcida, o que só eleva a qualidade do evento promovido pela Prefeitura de Boa Vista. “O apoio da população é muito importante para nós. Os jogos têm um público fiel que aumenta a cada ano e que nos motiva bastante”.

Neste ano foram mais de 2 mil atletas inscritos nas 14 modalidades, que incluem: beach hand, vôlei de areia, vôlei qualifying, kite surf, triatlo, boxe, jiu-jitsu (com kimono e sem kimono), corrida de aventura, futebol americano, beach soccer, BMX (ciclismo), cabo de guerra, beach tennis.

Uma das equipes que venceram as eliminatórias desta manhã no vôlei de areia foi a dupla Alinne Braide e Luara Leal, que já participaram de outras edições. Elas elogiaram a edição desde ano e toda a estrutura montada para atender as competições de forma organizada. Além disso, elas declaram estar prontas para a etapa final da modalidade, que acontece neste domingo.

“As competições estão bem acirradas, pois o nível das jogadoras é muito alto, mas estamos confiantes em nossa vitória. Os jogos deste ano estão bem melhores, toda a estrutura está nos surpreendendo. A prefeitura sempre se superando e isso é muito bom para o esporte local”, afirmou Alinne, que participa desde a primeira edição dos Jogos de Verão.

Estrutura

Para garantir ótimos jogos a toda a população, uma grande estrutura foi armada no Complexo Ayrton Senna, que inclui também um ringue e um tatame montados para receberem as competições de boxe e jiu-jitsu. Além disso, os jogos contam com quadras de areia para o beach hand, vôlei e outras modalidades. O palco principal, armado próximo ao Ginásio Totozão, vai receber as atrações musicais, Djs, show de Hip Hop, além de sediar as disputas do concurso de Miss e Mister Jogos de Verão.

Resultados da manhã deste sábado

Cabo de Guerra

1º lugar – 1ª Brigada de Infantaria de Selva

2o lugar – Ala 7 (Base Aérea de Boa Vista)

3o lugar – Corpo de Bombeiros Militar de Roraima

Programação

Sábado

Vôlei de areia – Disputas – 15h às 19h – Quadra de Areia 4 e 5

Premiação – 14h30 às 18h – Quadra principal

Dj Andmix – 14h30 às 00h – Palco principal

Jiu-Jítsu sem kimono – 15h às 19h – Quadra de principal

Beach Soccer – 16h às 18h – Quadra de areia 1

BMX – 16h às 18h – Pista de BMX

Premiação – 18h às 18h30 – Pista de BMX

HIP HOP – 16h às 23h – Pista de Skate Ayrton Senna

Futebol Americano – 18h30 às 21h – Quadra de areia 1

Bolívar Blues – 19h às 20h45 – Palco principal

Ousadia na Pegada – 21h às 22h30 – Palco Principal

Domingo

Triatlo – 6h30 às 10 – Vila Olímpica

Premiação – 10h às 10h30 – Vila Olímpica

Boxe

Pesagem – 8h às 9h30 – Palco principal

Disputa – 16h às 19h – Palco principal

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Futebol Americano – 8h às 10h – Quadra de areia 1

Premiação – 10h às 10h30 – Quadra de areia 1

Vôlei de Areia

Disputa – 8h às 13h – Quadra de areia 4 e 5

Disputa – 14h às 16h – Quadra de principal

Premiação – 17h às 17h30 – Palco principal

Dj Caique Chaves – 8h às 14h – Palco principal

Beach Hand

Disputa – 8h30 às 12h – Quadra de principal

Disputa – 14h às 16h – Quadra principal

Premiação – 16h às 16h30 – Quadra principal

Dj Andrezinho – 15h às 21h – Palco principal

Jiu-Jítsu sem kimono – 15h às 18h – Quadra de principal

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Beach Soccer –17h às 19h – Quadra de areia 1

Premiação – 18h30 às 19h – Palco principal

Concurso Miss e Mister Jogos de Verão – 17h às 18h30 – Palco principal

Pagode Com Stylo – 19h às 20h45 – Palco principal

Bach Country – 21h às 22h30 – Palco principal

Fabinho Farias – 22h45 às 00h

Fábio Cavalcante