Jogos de Verão: competições de Kitesurf movimenta final de semana em Boa Vista

O kitesurf está em alta neste fim de semana em Boa Vista. Tudo por conta do início das competições que marcam os Jogos de Verão 2018, promovido pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). Neste sábado, 20, os adeptos do esporte movimentaram a Praia da Balsa, no Iate Clube de Boa Vista, com as disputas das categorias feminina e masculina.

O evento contou com o apoio da Associação Roraimense de Kitesurf e teve a participação de 30 velejadores. No domingo, 21, a competição terá continuidade e serão conhecidos os vencedores. Haverá premiação para os três primeiros colocados de cada categoria.

Os participantes destacaram a importância do evento para o crescimento do esporte em Boa Vista. “O kite é um hobby que tem um processo automático de um estilo de vida mais saudável. E a competição faz com que mais pessoas se interessem e conheçam esse esporte. Já velejo há quatro anos”, disse a atleta Camila Feitosa, que já participa da competição dos Jogos de Verão há três anos.

O coordenador de esporte da Fetec, Reny Adonay ressaltou que os Jogos de Verão é um momento esperado por todos, atletas e amantes do esporte e, que a cada ano traz uma grande estrutura para os espaços públicos da capital, unindo esporte, cultura e lazer dentro de um evento.

“Os Jogos de Verão é também uma oportunidade para que as pessoas passam conhecer um pouco mais sobre os diferentes tipos de esportes praticados em Boa Vista. Também tem a questão do incentivo à prática de esportes e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, frisou.

Premiação para os vencedores

Categoria Masculina – Regata

Campeão – R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Vice-campeão – R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

3º lugar – R$ 300,00 (Trezentos Reais)

Categoria Feminina – Regata

Campeã – R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Vice-campeã – R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

3º lugar – R$ 300,00 (Trezentos Reais)

Shirléia Rios