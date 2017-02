Jogos de Verão: competição já tem os primeiros vencedores

O público que compareceu ao Complexo Ayrton Senna no primeiro dia de competições dos Jogos de Verão 2017, neste sábado, 4, conheceu os vencedores de algumas das modalidades disputadas no evento esportivo. O kitesurf, o beach hand e o crossfit foram as primeiras a definirem os campeões dessa etapa dos jogos.

O beach hand teve uma disputa acirrada. A final feminina ocorreu entre os times UFRR e Federal/Monnum. Quem levou a melhor foi a equipe da UFRR que venceu de dois sets a zero. A terceira colocação ficou para o time VDR. O primeiro colocado ganhou R$ 1.200 reais de premiação, o segundo R$ 800 reais e o terceiro R$ 600.

“Estamos treinando há um tempo e viemos preparadas. Nós já estávamos na expectativa da vitória. A competição foi muito válida porque existem poucos campeonatos de areia e os Jogos de Verão vêm para oportunizar momentos como este. Ficamos muito felizes com o resultado”, destacou a capitã da equipe UFRR, Jadila Cotrim. Em 2015, o time também foi campeão durante os jogos e vice-campeão em 2016. Todos os times também ganharam medalhas.

A final da categoria masculina foi disputada por Monnum e Cosmos Contabilidade. O Cosmos garantiu o título de campeão da edição de 2017 dos Jogos de Verão com um placar de dois sets a zero. O terceiro colocado foi o time UFRR. As equipes também receberam a premiação de R$ 1.200, R$ 800, e R$ 600, respectivamente.

Pela manhã, o kitesurf já havia definido o pódio. O campeão na categoria masculina foi o atleta Hamilton Feitosa Junior, em segundo lugar Gutemberg Gomes de Oliveira e em terceiro Edmir Cordeiro de Melo Junior. A atleta Mara Rubia Silvano conquistou o primeiro lugar na categoria feminina, as outras atletas foram desclassificadas.

Nas modalidades vôlei de areia, beach soccer, futebol americano, futevôlei e jiu-jitsu sem kimono, as competições foram classificatórias para semifinais e finais que ocorrem neste domingo, 5, último dia de evento.

Além das equipes locais, os Jogos de Verão também receberam visitantes. O time de futebol americano Manaus Cavaliers está participando dos jogos pela primeira vez. A equipe veio do estado vizinho Amazonas em busca do primeiro lugar na competição em Boa Vista.

“O que nos chamou atenção foi o fato de competir na areia, porque nunca havíamos competido antes. Gostamos do que encontramos aqui. Nos preparamos bastante para a competição. O time é pentacampeão amazonense e campeão brasileiro de 2007 no campo”, contou o vice-presidente do time, Carlos Vale.

O crossfit levou uma torcida empolgada para as quadra das competições. É a primeira vez que a modalidade entra nos Jogos de Verão. Isabela Vidal garantiu o primeiro lugar das disputas na categoria iniciante feminino, seguida por Aline Adail e Ananda Noronha. Na categoria Scale feminino, quem levou a melhor foi Gabriela Monteiro, o segundo lugar ficou com Ayla Bernardo e o terceiro com Andrea Melo.

As disputas nas categorias masculinas também foram acirradas. No masculino iniciante, Pedro Igor foi o campeão, seguido de Alcenir Souza. Na Scale, Victor Azevedo ficou em primeiro, Lucas Lima em segundo e Jhonatan Santil em terceiro. Na categoria RX masculino, Rafael Rosseti foi o grande campeão.

“As competições de hoje foram acirradas. Muitos atletas se esforçando e dando seu melhor para garantir uma vaga nas finais que vão ocorrer neste domingo, último dia de competições. Então convidamos as pessoas para comparecer e torcer pelo seu time favorito”, destacou o superintendente de Esporte da Fetec, João Tambor.

Shirléia Rios