Jogos de Verão: abertura oficial será na Praça Ayrton Senna

O Complexo Ayrton Senna sediará neste ano o tradicional evento esportivo dos Jogos de Verão, promovido pela Prefeitura de Boa Vista e a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). O evento começará nesta sexta-feira, 3, com a abertura oficial, premiações e programação musical. No sábado, 4, começam as competições oficiais e no domingo, 5, acontecem os jogos finais e premiações das equipes vencedoras.

Mais de mil atletas deverão participar nas modalidades de vôlei de areia, jiu-jitsu sem kimono, futevôlei, beach soccer, beach hand, futebol americano adaptado para areia, maratona aquática, e kitsurf. E ainda terá campeonato de MMT (Modalidade de exercícios com obstáculos) e Cross Fit. O evento contará ainda com atividades físicas para todos os públicos, como aulas de zumba e yoga.

A estrutura para o evento já está montada com palco para shows musicais, arquibancadas, ornamentação com vários elementos que vão proporcionar o cenário perfeito para a prática de esportes e lazer nesses três dias de atividades. A novidade é a mini-praia montada numa das quadras de areia que vai dar a sensação de uma praia em plena área urbana de Boa Vista.

A pesagem dos atletas do Jiu Jitsu sem Kimono será nesta sexta-feira, 3, das 17h às 19h – no Guaraná do Marivaldo. Os atletas desta modalidade devem competir conforme as nove categorias: *Adulto masculino menos de 76 kg; menos de 86 kg; menos de 96 kg; *Adulto feminino menos de 59 kg; menos de 69 kg; menos de 79 kg; *Masculino marron/preta menos de 76kg; menos de 86kg; menos de 96kg.

Confira a programação oficial do evento:

Dia 3 de fevereiro

17h – Abertura oficial (quadra de areia principal)

17h20 – Premiação maratona aquática (quadra de areia principal)

17h30 – Premiação concurso de fotografia (quadra de areia principal)

18h – Dj Andrezinho (quadra de areia principal)

19h – Cantor Estevão Alves (quadra de areia principal)

Dia 4 de fevereiro

8h – Início das competições.(quadras de areia e quadra poliesportiva)

8h às 17h30 – Beach Hand – todas as etapas da competição

9h às 11h30 – Beach Soccer – equipes femininas – fase eliminatória

9h30 – Futevôlei – eliminatórias

*Kitsurf – Largada às 10h da Praia da Balsa – com chegada no Iate Clube

*Ponto de encontro para a travessia – das 6h às 8h no Iate Clube

10h30 – Vôlei – eliminatórias – equipes femininas e masculinas

15h – Jiu Jistsu sem Kimono – eliminatórias

18h ás 21h – Futebol Americano – semifinais

14h às 16h30 – Beach Soccer – equipes masculinas – eliminatórias

Programação Geral

10h – Dj Borys (quadra poliesportiva)

10h – Dj Clã-destino (Iate Clube)

15h30 – Dj Andrezinho (quadra de areia principal)

18h30 – Banda Pagode com Stylo (quadra de areia principal)

20h – Banda JamRock (quadra de areia principal)

Dia 5 de fevereiro

8h – Início das competições.(quadras de areia e quadra poliesportiva)

8h – Futebol Americano – final – decisão do bronze

8h30 às 11h – Beach Soccer – equipes femininas e masculinas – semifinais

9h30 – Futevôlei – final

10h30 – Vôlei – fase final – equipes femininas e masculinas

14h – Premiações modalidades esportivas (quadra poliesportiva)

14h às 16h30 – Beach Soccer – equipes femininas e masculinas – finais

15h – Jiu Jistsu sem Kimono – semifinais e finais

17h – Final Futebol Americano – decisão do ouro e prata

18h30 – Premiações modalidades esportivas (quadra de areia principal)

Programação Geral

8h – Aula de Yoga

10h – Dj Borys(quadra poliesportiva)

14h30 – Dj Toniolli (quadra de areia principal)

16h20 – Academia Aberta – aula de zumba (quadra de areia principal)

17h – Concurso Garota Jogos de Verão (quadra de areia principal)

19h – Banda Fuzuêra (quadra de areia principal)

20h – Dj Toniolli(quadra de areia principal)

