Jogos de Verão 2018: provas de Kitesurf serão realizadas neste final de semana

Nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, das 7h às 13h, serão realizadas as provas da modalidade de Kitesurf, dos Jogos de Verão 2018. Com realização da Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), a modalidade terá apoio da Associação Roraimense de Kitesurf e contará com a participação de 30 velejadores, nas categorias feminina e masculina. A largada será na praia da balsa, no Iate Clube de Boa Vista.

Premiação

Categoria Masculina – Regata

Campeão – R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Vice-campeão – R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

3º Lugar – R$ 300,00 (Trezentos Reais)

Categoria Feminina – Regata

Campeã – R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Vice-campeã – R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

3º Lugar – R$ 300,00 (Trezentos Reais)