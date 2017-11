Jogos de Verão 2018: inscrições para Corrida de Aventura seguem abertas até 5 de dezembro

Seguem abertas as inscrições para uma das modalidades especiais da 4ª edição dos Jogos de Verão: a Corrida de Aventura, que acontece no dia 21 de janeiro de 2018. As inscrições iniciaram no último mês e seguem até o dia 5 de dezembro. Com aproximadamente 6 km de percurso, a corrida terá muitos desafios a serem superados pelos inscritos.

As inscrições podem ser feitas na Superintendência de Esporte e Lazer da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), localizada na Avenida dos Imigrantes, 1612 (sala 31), no Terminal do Caimbé, ao valor de R$ 30. Os atletas inscritos receberão número de peito, viseira, camiseta e mochila.

Segundo Reny Adonay, coordenador de Esporte e Lazer da Fetec, para encarar a Corrida de Aventura é preciso ter resistência. “Além disso, também será necessário ter força de vontade e superação. Além de correr, os atletas irão nadar, escalar e rastejar para chegar ao final da prova”, destacou.

Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone 3621-3960 ou pelo site https://www.boavista.rr.gov.br/jogos-de-verao-2018/

Jéssica Costa