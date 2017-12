Jogos de Verão 2018: inscrições para Corrida de Aventura e Triathlon encerram nesta terça-feira

As inscrições para a Corrida de Aventura e para o Triathlon, atividades que estarão dentro da programação dos Jogos de Verão 2018, encerram nesta terça-feira, 5. A inscrição para a Corrida de Aventura tem o valor único de R$30 e a prova será realizada dia 21 de janeiro. A inscrição para o Triathlon tem o valor de R$80 individual e R$150 por equipe. A prova acontece no dia 28 de janeiro, às 7h.

As inscrições devem ser feitas na Superintendência de Esporte e Lazer da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), localizada na Avenida dos Imigrantes, 1612 (sala 31), no Terminal do Caimbé. Os atletas inscritos para a Corrida de Aventura receberão número de peito, viseira, camiseta e mochila.

Premiações:

Corrida de Aventura (masculino e feminino)

1º lugar – R$400,00

2º lugar – R$300,00

3º lugar – R$200,00

Triathlon

Individual

1º lugar – R$400,00

2º lugar – R$300,00

3º lugar – R$200,00

Equipe

1º lugar – R$500,00

2º lugar – R$400,00

3º lugar – R$300,00

Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone 3621-3960 ou pelo site https://www.boavista.rr.gov.br/jogos-de-verao-2018

Jéssica Costa