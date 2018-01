Jogos de Verão 2018: Fetec entrega kits para Corrida de Aventura e Triathlon

A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) realiza nos dias 19 e 20 de janeiro, a entrega dos kits aos inscritos na Corrida de Aventura e Triathlon, parte das atividades dos Jogos de Verão 2018.

A entrega dos kits acontecerá na Intendência de Turismo, localizada na Orla Taumanan, das 9h às 21h. Para retirada do kit, é necessária a apresentação de um documento oficial com foto e o comprovante do pagamento.

Dias e horários de entrega:

Dia 19 de janeiro (sexta-feira): 9h às 21h

Dia 20 de janeiro (sábado): 9h às 21h

Jéssica Costa