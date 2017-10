Jogos de Verão 2018 abre inscrições para mais de 15 modalidades esportivas

Um dos períodos mais aguardados pelos atletas e desportistas não só de Boa Vista, mas de todo o estado de Roraima, é a época dos Jogos de Verão. Em 2018, a fase final dos jogos acontecerá entre os dias 26 a 28 de janeiro, no Complexo Ayrton Senna. Para participar, basta se inscrever em uma das 15 modalidades esportivas disponíveis, além do concurso Miss e Mister Jogos de Verão 2018.

As inscrições podem ser feitas na Superintendência de Esporte da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), na Associação Roraimense de Kitesurf – ARK (Kitesurf), na Associação Roraimense de Bmx – ARBx (BMX Racing), na Liga Roraimense de Handebol (Beach Hand) e na Loja BLACK APPLE URBAN SHOP (Modalidade Skate).

As equipes e atletas inscritos disputarão vagas para Fase Final dos Jogos de Verão 2018 que serão realizados no período de 26 a 28 de Janeiro de 2018 no Complexo Ayrton Senna. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 3621-3960.

Locais de Inscrições e Modalidades

Local: Superintendência de Esporte e Lazer da Fetec

Endereço: Avenida dos Imigrantes, 1612 – Sala 31 (Terminal do Caimbé)

Modalidades:

Beach Soccer R$ 150,00 reais por equipe

Beach Tênnis R$ 20,00 reais por atleta

Boxe R$ 25,00 reais por atleta

Cabo de Guerra R$ 80,00 reais por equipe

Circuito Funcional Individual R$ 30,00 reais por atleta

Circuito Funcional Equipe R$ 120,00 reais por equipe

Corrida de Aventura R$ 30,00 reais por atleta

Futebol Americano R$ 150,00 reais por equipe

Jiu Jitsu sem kimono R$30,00 reais por atleta

Triathlon Individual R$ 80,00 reais por atleta

Triathlon Equipe R$ 150,00 reais por equipe

Vôlei de Praia R$ 50,00 reis por dupla

Inscrições do Beach Hand: As inscrições serão realizadas junto a Liga Roraimense de Handebol no valor de R$ 150,00 reais por equipe, no período de 02 a 13 de outubro, pelo e-mail: beachhand.jv@gmail.com

Informações: 99119-1575 Admilson Nascimento.

Inscrições do BMX: As inscrições serão realizadas junto a Associação Roraimense de BMX – ARBx no valor de R$ 25,00 reais por atleta.

Informações: 98115-5081 Cristiano Moreira ou 99119-4232 Jeam

Inscrições do Kitesurf: As inscrições serão realizadas junto a Associação Roraimense de Kitesurf – ARK, no endereço Rua do Cajueiro, 151, bairro Caçari. Hostel Cruviana Backpeckers.

Informações: 98114-0904 Ítalo ou 99133-4411 João

Inscrições do Skate: As inscrições serão realizadas junto a Loja BLACK APPLE URBAN SHOP no valor R$ 15,00 por atleta. A loja fica localizada na Av. Getúlio Vargas, 6111, centro.

Informações: 99172-2260

Jéssica Costa