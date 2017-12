Jogos de Verão 2018: abertas inscrições para o concurso Miss e Mister

Carisma e simpatia também tem vez nos Jogos de Verão. Um dos concursos mais disputados está com as inscrições abertas até o dia 7 de janeiro: o Miss e Mister Jogos de Verão 2018. Para participar, os interessados só precisam ter mais de 18 anos e preencherem corretamente a ficha de inscrição disponibilizada no site https://www.boavista.rr.gov.br/jogos-de-verao-2018/miss-e-mister. O concurso acontece no dia 28 de janeiro, na Praça Ayrton Senna.

A inscrição é gratuita e pode ser feita online no site da Prefeitura de Boa Vista, até o dia 7 de janeiro, ou até serem preenchidas todas as vagas. Serão disponibilizadas 20 vagas para cada categoria. Para concluir a inscrição, é obrigatório aceitar os Termos de Responsabilidade e Ciência de todo o regulamento.

A categoria será dividida em duas etapas: classificatória e final. A classificatória será composta por 20 finalistas, de ambos os sexos, que se apresentarão individualmente e serão julgados através de pontuação. Destes 20, serão selecionados 10 de cada, que passarão para a etapa final. Nesta etapa, os finalistas se apresentarão individualmente e, entre estes, os vencedores serão os candidatos com a maior pontuação nos critérios avaliados.

A comissão julgadora será composta de 3 a 5 pessoas, de ambos os sexos, com um integrante da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), uma pessoa com experiência em concurso de beleza e demais pessoas do público em geral que não tenham nenhum vínculo de parentesco com os participantes.

Os critérios julgados serão: beleza facial, beleza corporal, elegância na passarela, simpatia e interação com o público. Em caso de empate, sairão vencedores os candidatos que obtiverem a maior nota do público presente.

Premiação

Miss Jogos de Verão:

1º LUGAR – R$ 500,00

2º LUGAR – R$ 400,00

3º LUGAR – R$ 300,00

Mister Jogos de Verão:

1º LUGAR – R$ 500,00

2º LUGAR – R$ 400,00

3º LUGAR – R$ 300,00

Jamile Carvalho