Jogos de Verão 2017: evento esportivo tem início nesta sexta-feira

Este ano, os Jogos de Verão estão de cara nova! Leve a sua praia até a praça Ayrton Senna nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro e poderá desfrutar do novo cenário das competições e atrações, tudo no espaço novinho com estrutura e quadras reformadas pela Prefeitura de Boa Vista. A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) já está trabalhando para que todos aproveitem da mesma organização e segurança das edições anteriores. A grandeza do evento será a mesma.

O superintendente de esportes da Fetec, João Tambor, explica os motivos da mudança da Praia Grande para o Ayrton Senna. “O motivo foi por conta do rio que ainda está cheio, o que impossibilita a passagem dos carros pesados que levariam a estrutura e os equipamentos até a praia. Grande parte do material seria levado por terra, pela parte de trás da Ponte dos Macuxi, o que não é possível com o nível atual do rio”, explicou.

A partir das 17h da próxima sexta-feira, 3, todo mundo está convidado para acompanhar a programação: shows musicais, surpresas e competições esportivas com a participação de mais de mil atletas em oito modalidades. Haverá ainda a premiação da maratona aquática, premiação do concurso de fotografia e a escolha da Garota Jogos de Verão 2017. O público contará com uma praça de alimentação.

No sábado e domingo, 4 e 5, a programação ocorre ao longo do dia, tanto pela manhã como tarde e noite. Dentre as modalidades disputadas estão: vôlei de areia, jiu-jitsu sem kimono, futevôlei, beach soccer, beach hand, futebol americano adaptado para areia, campeonato de MMT – (modalidade de exercícios com obstáculos) e Cross Fit. O kitesurf também estará presente nos jogos, mas ocorre no rio Branco, no dia 5. É o único esporte que não será disputado no Ayrton Senna.

“Em algumas modalidades esportivas, as competições ocorreram antes do evento, como é o caso da maratona aquática. Em outras, houve as etapas classificatórias e eliminatórias, ficando as semi-finais e finais para os Jogos de Verão”, contou João Tambor.

Confira a programação

Dia 3 de fevereiro

17h – Abertura oficial (quadra de areia principal)

17h20 – Premiação maratona aquática (quadra de areia principal)

17h30 – Premiação concurso de fotografia (quadra de areia principal)

18h – Dj Andrezinho (quadra de areia principal)

19h – Cantor Estevão Alves (quadra de areia principal)

Dia 4 de fevereiro

8h – Início das competições (quadras de areia e quadra poliesportiva)

10h – Dj Borys (quadra poliesportiva)

10h – Dj Clandestino (quadra de areia principal)

15h30 – Dj Andrezinho (quadra de areia principal)

18h30 – Banda Pagode com Stylo (quadra de areia principal)

20h – Banda Jam Rock (quadra de areia principal)

Dia 5 de fevereiro

8h – Início das competições (quadras de areia e quadra poliesportiva)

10h – Dj Borys(quadra poliesportiva)

14h – Premiações modalidades esportivas (quadra poliesportiva)

14h30 – Dj Toniolli (quadra de areia principal)

16h20 – Academia Aberta – aula de zumba (quadra de areia principal)

17h – Concurso garota jogos de verão (quadra de areia principal)

18h30 – Premiações modalidades esportivas (quadra de areia principal)

19h – Banda Fuzuêra (quadra de areia principal)

20h – Dj Toniolli(quadra de areia principal)

Shirléia Rios