Jogos da terceira idade reúne mais de 430 idosos no encerramento

A Praça da Bandeira foi o cenário das competições da edição 2017 dos Jogos da Terceira Idade Cabelos de Prata. O evento promovido pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Social se encerrou nesta quarta-feira, 4. Os jogos ocorreram durante três dias com o objetivo de incentivar a prática esportiva, cultural, recreativa e, estimular a interação entre os participantes do Projeto Cabelos de Prata dos sete Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de Boa Vista.

O evento contou com a participação de 430 idosos, integrantes do Projeto Cabelos de Prata, que competiram em diversas modalidades. Os três primeiros colocados foram premiados com troféus. E o que não faltou foi animação para esses atletas que fizeram os jogos acontecerem. A melhor torcida foi premiada, quem venceu a disputa foi Cras São Francisco.

“Os jogos fizeram a diferença na vida desses idosos. É um momento deles, onde eles são os protagonistas. Os familiares vieram prestigiar e torcer junto, isso é muito gratificante, porque vimos aquilo que trabalhamos no projeto, o fortalecimento de vínculo”, frisou a coordenadora do Cabelos de Prata, Sandra Ludjero.

Os atletas do Cras Centenário venceram quatro modalidades e comemoraram bastante. “Começamos a treinar no início de setembro para que pudéssemos alcançar um bom resultado. Foi tudo muito maravilhoso, não apenas o resultado, mas principalmente proporcionar essa competição saudável para nossos idosos, que trouxe momentos de alegria, descontração e de muitas amizades”, destacou a gerente do Cras Centenário, Raimunda Chaves.

A dupla Luiz Pereira, de 76 anos e Agenor Barbosa, de 64, levou a melhor no dominó. Eles festejaram a conquista. “Já esperávamos por esse resultado porque treinamos muito para isso”, disse Luiz. “É a quarta vez que participo. Estamos acostumados a ganhar”, contou Agenor. Eles integram o Cras Centenário.

Maria Francisca, de 62 anos, é integrante do Cras Pintolândia e compôs a equipe campeã de handebol. Para ela a vitória foi uma surpresa, mas ressalta que junto com a conquista do título, vieram outras conquistas ainda maiores. “Estamos muito felizes, não só porque ganhamos, mas porque pudemos viver esse momento, fazer coisas que quando éramos jovens não tivemos a oportunidade de fazer, muitas vezes por falta de oportunidade, outras porque os pais não deixavam. Hoje estamos aqui, celebrando as conquistas, a amizade, a oportunidade de se sentir útil, importantes e cheios de vida”, destacou Maria.

Confira o resultado final dos jogos

Melhor torcida | Cras São Francisco

Chute ao gol | Cras São Francisco

Basquete | Cras Nova Cidade

Vôlei masculino | Cras Centenário

Vôlei feminino | Cras Centenário

Argola | Cras Silvio Leitte

Boliche | Cras Silvio Leitte

Handebol | Cras Pintolândia

Dama masculino | Cras Nova Cidade

Dama feminino | Cras Centenário

Dominó | Cras Centenário

Shirléia Rios