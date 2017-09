Jogos da Juventude: Roraima vence Mato Grosso do Sul e se classifica para semifinal do Futsal

Com placar de 5 a 4, Roraima venceu a equipe do Estado do Mato Grosso do Sul e conseguiu uma classificação inédita para a semifinal no futsal feminino na categoria Mirim. O jogo começou com as meninas da Comunidade Indígena Ticoça, do Uiramutã, ganhando. Mas depois de alguns minutos de partida as adversárias viraram o placar. No segundo tempo as roraimenses voltaram para liderança.

“Foi um jogo difícil porque começamos ganhando, mas depois as adversárias viraram. No segundo tempo a equipe se superou e vencemos”, disse o técnico Eraldo Mendes. O próximo jogo será nesta quarta-feira, 20. A definição do time adversário será divulgada ao meio dia de hoje.

O primeiro gol foi de Érica Melchior, 13 anos. “Abriu o placar. Foi uma partida que começamos com dificuldade de trocar passes, mas depois criamos sintonia”, contou.

A atleta Deuziani da Silva, 12 anos, que veste a camisa número 11 marcou duas vezes. “Estou tão feliz. Eu fiz dois gols, um no primeiro tempo e outro no segundo”, comemorou. No primeiro jogo contra Paraíba ela também marcou um gol.

A vitória foi garantida pelo gol que veio da camisa 7, da capitã Anna Simão. “Vamos jogar mais. Estou feliz. Esse resultado nos deixa mais confiantes”, frisou Anna.

Ozieli Ferreira