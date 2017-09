Jogos da Juventude: Roraima vence Bahia por 2 x 0 no vôlei

O time de voleibol do Colégio Cuca já entrou em quadra marcando pontuação, o que garantiu a vitória aos roraimenses contra a equipe da Bahia no segundo jogo realizado nesta segunda-feira, 18, em Curitiba (PR), onde ocorre os Jogos Escolares 2017.

Eles venceram o primeiro set por 25 a 21. O segundo tempo começou tenso, com placar apertado marcando diferença de um ponto, mas nos últimos minutos conseguiram manter distância e finalizaram a partida com 25 a 19.

“A equipe estava preparada e qualificada para vencer o jogo com folga, mas não conseguimos colocar em quadra tudo que treinamos e isso acabou deixando o placar sempre apertado. Apesar disso, nós vencemos. Os levantadores fizeram um bom trabalho e nós tentamos seguir as orientações do nosso técnico”, analisou Gabriel Lopes, de 14 anos.