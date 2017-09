Jogos da Juventude: Roraima participa com 16 estudantes no Atletismo

Nesta quinta-feira, dia 14, 16 alunos atletas de Roraima participam das provas de atletismo nos Jogos Escolares da Juventude, que estão sendo realizados em Curitiba. As competições ocorrem na Pista de Atletismo da UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Harisson Carlos, 14 anos, da escola Wanda David Aguiar, foi o primeiro a entrar na pista para semifinal de 1000m rasos. Ele terminou na 13° posição. “Já tive experiência em corridas. Hoje na saída um atleta na minha frente caiu e tropecei, o que acabou me atrapalhando”, contou.

A segunda a correr foi a atleta Anne Kelly Souza, 14 anos, da escola Joaquim Nabuco, de Uiramutã, também na semifinal dos 1000m rasos. Na segunda volta ela parou porque sentiu dores nos joelhos “Não dava para continuar. Fiquei triste porque já fui desclassificada”, declarou.

Carol Silva, 13 anos, da escola Militar Luiz Brito Rittler de Lucena, competiu na sequência no pentáculo 80m com barreiras, com três séries. “Meu tempo foi 16 segundo e 26 centésimo. Fiquei na 7ª posição. Já tive tempo menor do que o de hoje”, lamentou.

Para a professora e técnica Gardênia Cavalcante, os atletas se saíram bem. “Para nossa realidade eles competiram bem, porque não têm treinos de alta performance, são apenas treinos básicos”, comentou. A técnica é responsável pelas oito atletas do atletismo, que vieram dos municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, Caracaraí e Uiramutã.

“A maioria dos atletas que estão competindo com os de Roraima são de clubes, com estrutura diferente da de escola. Alguns de nossos atletas tiveram bom desempenho”, avaliou o professor e técnico Wilson Pinho. Responsável pela equipe masculina. Ele ressaltou que os treinos ocorriam três vezes por semana durante três meses. Ele trouxe oito estudantes, seis do Interior e dois da Capital.

O último atleta a fazer a prova de atletismo pela manhã foi Jhônathan da Silva, da escola Aldébaro Alcântara, do Bonfim, com lançamento de disco. “Eu estou nervoso, mas acho que consigo classificar para final. Meus treinos foram só giros”, contou. Na parte da tarde, mais alunos competem no revezamento 4×75 masculino e feminino.

Ozieli Ferreira