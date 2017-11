Jogos da Juventude: Roraima conquista primeira medalha na modalidade judô

Os atletas roraimenses começaram a colher os frutos da dedicação para representar Roraima com brilhantismo na última fase dos Jogos Escolares da Juventude, maior competição escolar do País. O evento ocorre em Brasília, desde a última quinta-feira, 16, e segue até o próximo dia 25. O Estado conquistou a primeira medalha no judô. O aluno do IBR (Instituto Batista de Roraima), Aristides Lucena Júnior, disputou na categoria meio leve, 60 kg, e ganhou a medalha de bronze.

Aristides é atleta da Federação Nacional de Judô, campeão nacional e sul-americano da categoria e tem como técnico, Sergio Borba. “Viemos com o objetivo de ser campeões. Não deu. Conseguimos o bronze. É uma competição bastante disputada. Subi de categoria e ainda estou me adaptando. Mas o resultado foi gratificante”, disse o judoca.

O secretário estadual de Educação, José Gomes, destaca o empenho da governadora Suely Campos em apoiar o esporte. “A governadora demonstra seu compromisso com o esporte e a educação. Mesmo com as limitações financeiras por que passa o País, está apoiando os atletas e acreditando nessa nova geração. A governadora não mediu esforços para que esses mais de cem atletas fossem a Brasília para participar desse importante evento esportivo”, ressaltou.

A primeira fase dos Jogos Escolares da Juventude, para atletas de 12 a 14 anos, ocorreu em Curitiba, Paraná, de 12 a 21 de setembro. Nesta segunda etapa, destinada a atletas de 15 a 17 anos, as competições individuais começaram no dia 16. A delegação de Roraima conta com a participação de 47 alunos atletas, nas modalidades: Natação (dez atletas), Xadrez (dois), Ginástica Rítmica (duas), Atletismo (17), Tênis de Mesa (três), Judô (nove) e Vôlei de Praia (quatro), além de sete técnicos e cinco dirigentes.

Na disputa modalidade jogos coletivos, participam 82 atletas: Futsal feminino (dez); Futsal masculino (dez); Voleibol masculino (dez); Basquetebol masculino (dez); Basquetebol feminino (dez); Handebol masculino (12) e Handebol feminino (dez).

Participam dos Jogos Escolares da Juventude estudantes atletas de 22 escolas da rede pública de ensino, municipal, estadual e federal, de Boa Vista e dos municípios de Bonfim, Caracaraí, Caroebe, Normandia e Uiramutã; e cinco da rede privada.

Desta segunda fase, participam 3.938 estudantes atletas de 1.360 escolas, a maioria da rede pública de ensino, de 444 cidades brasileiras de todas as unidades da Federação. Além disso, participam do evento 320 voluntários e o Exército Brasileiro.

Paralelo às competições, os alunos atletas têm à disposição vários eventos O programa socioeducativo e cultural abrange diversas atividades extras, com o objetivo de aproximar os jovens de todo o País dos Valores Olímpicos e mostrar exemplos positivos da prática esportiva.

Vânia Coelho