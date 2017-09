Jogos da Juventude: meninas do Uiramutã perdem para o Ceará no futsal

As meninas do time de futsal da escola Lauro Melquior, da Comunidade Indígena Ticoça do Uiramutã, perderam a partida desta quarta-feira, 20, para a equipe do estado do Ceará, por 3×9. Amanhã, 21, elas brigam pelo bronze, nos Jogos Escolares da Juventude, que está ocorrendo em Curitiba (PR).

“As marcações foram difícil”, disse a capitã da equipe, Anna Simão. No segundo tempo, a goleira Veliane Pereira machucou o tornozelo. “Ela saiu da área de gol e o pé prendeu na rede”, argumentou o técnico da equipe, Eraldo Mendes.

Veliane recebeu atendimento imediato e agora vai descansar para o confronto de amanhã. “Agora é se recuperar para amanhã. Na partida de hoje faltou experiência para as meninas. Era um jogo decisivo e o time adversário tinha mais técnica do que nós”, frisou. Nesta quinta-feira, eles enfrentam Mato Grosso do Sul ou Sergipe, o que vai depender de outros placares na competição.

O time teve a primeira formação em 2015. Ano passado, mais novatas entraram. “Elas têm potencial e talento. Eu ensino a elas a técnica”, disse o professor de educação física, Nilton Messias. A Prefeitura do Uiramutã forneceu para as meninas os uniformes e os agasalhos.

As atletas treinam três vezes na semana, no horário das aulas de educação física, que tem duração de uma hora. Se a equipe conseguir a medalha de bronze amanhã, elas já sabem o que vão pedir do técnico. “Um passeio no shopping para tomar sorvete. Nós gostamos disso”, contou Anna.

Ozieli Ferreira