Jogos da Juventude: equipes de Roraima vencem primeiros jogos no futsal e basquete

As atletas da escola estadual Lauro Melquior, do time de futsal feminino que representa Roraima nos Jogos Escolares da Juventude, venceram a equipe da Paraíba por seis a zero no primeiro jogo da competição, disputado na tarde deste domingo,17, em Curitiba, Paraná. Dos seis gols, três foram feitos no primeiro tempo e três no segundo.

A equipe é formada por jogadoras que vieram da Comunidade Indígena Ticoça, do município de Uiramutã, e o destaque da partida foi a capitã Anna Simão, 14 anos. Elas fez três gols. “Estou feliz com nossa vitória. Foi um jogo com poucos erros”, comentou. A estudante Deuziane da Silva também fez gol. “Conseguimos vencer, uma vez que nossos treinos não foram em quadra como o de hoje. Nossos treinos são sempre em campo de terra batida”, contou a jogadora.

O técnico Eraldo Mendes ressalta que, mesmo nervosas, as atletas conseguiram resultado de seis gols. “Elas entraram nervosas, porque estavam ansiosas por esse jogo, mas, durante a partida, ficaram tranquilas e chegamos a esse placar”, comentou ao citar que não houve muitas dificuldades. “Tivemos alguns erros de marcação e muitos gols não finalizados. Foram quase oito chances perdidas”, observou. O próximo jogo será na terça-feira, 19, contra a equipe do Estado de Mato Grosso. O time de futsal masculino da escola Estadual Luiz Ribeiro de Lima venceu o representante do Estado do Ceará com um resultado de três a dois.

Basquete

O time feminino de basquete do IBR (Instituto Batista de Roraima) teve o primeiro jogo contra a equipe do Estado da Bahia e venceu por 87 a quatro. “No começo, ficamos sem saber o que fazer porque estávamos nervosas, mas depois conseguimos jogar de maneira tranquila”, disse a capitã Helen Clara Nascimento, 14 anos.

A maioria da equipe é veterana, com participação em outras edições dos jogos e a experiência ajudou. “A experiência nos ajudou muito”, afirmou.

Nesta terça-feira, 18, a equipe descansa e o próximo jogo será na terça-feira. “Vamos jogar contra o time do Estado de Alagoas. A equipe está preparada, bem treinada”, disse o técnico Bento Bríglia.

Ozieli Ferreira