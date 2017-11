Jogos da Juventude: equipes das modalidades coletivas embarcam para Brasília

Alunos atletas de cinco equipes roraimenses das modalidades de jogos coletivos, Futsal masculino e feminino, Basquetebol feminino e masculino e Voleibol feminino, embarcaram no início da tarde desta segunda-feira, 20, para Brasília, onde começam a disputar nesta terça-feira, 21, os Jogos Escolares da Juventude 2017.

O professor e técnico da equipe de Futsal feminino da Escola Estadual José Vieira Sales Guerra, de Caracaraí, Raimundo Moraes, conta que é a primeira vez que os atletas participam de uma competição em nível nacional. Ele ressalta que a equipe treina desde agosto de segunda a sexta-feira e que está preparada para a competição que começa nessa terça-feira contra o time de Rondônia.

“A governadora Suely Campos não mediu esforços para que Roraima participasse dos Jogos, porque não é fácil você trabalhar o ano todo e chegar na hora de uma competição nacional não poder viajar”, afirmou.

As mãos geladas antes do embarque indicam a expectativa de Clícia Marques Monteiro, de 15 anos, estudante do 1º ano do Ensino Médio na Escola Estadual José Vieira Sales Guerra. “Viemos de Caracaraí e ganhamos a etapa estadual. Vamos com força e fé. É a primeira vez que disputamos fora. Treinamos bastante para representar bem nosso Estado nos Jogos da Juventude”, disse.

Expectativa revelada também pelo aluno-atleta do Instituto Sion, Ryan Gabriel Almeida, de 16 anos. “É uma honra representar o Estado de Roraima com uma equipe bem preparada, que treinou o ano todo. A esperança e a confiança são grandes. Temos muita animação por estarmos juntos em Brasília. Valeu a pena ter me dedicado horas treinando”, afirmou.

Ele ressaltou que a equipe se esforçou bastante e que os atletas não faltaram aos treinos. É a segunda vez que o jogador de basquete participa de competição fora de Roraima. De acordo com ele, o apoio do Governo do Estado com o patrocínio das passagens foi fundamental. “É a realização do sonho de muitos atletas que estão viajando pela primeira vez para disputar em uma competição nacional”.

Para o professor e técnico do time de basquete do Sion, Ídio Garcia, participar dos Jogos da Juventude, evento que acontece uma vez por ano, é uma oportunidade única para os atletas e para os técnicos. “Qualquer resultado que venha para nós é a certeza do trabalho sério que desenvolvemos. Acredito que todos que fazem esporte em Roraima, sobretudo o escolar, que precisa de apoio, são guerreiros. É gratificante contar com o apoio do Governo e saber que, no momento, certo vamos estar lá participando”.

Elaine Neves, mãe do atleta Estevão Neves, do Instituto Sion, destaca positivamente o incentivo do Governo de Roraima. “Para os atletas, é uma experiência ótima. Mostra outra vivência. É a terceira vez que meu filho disputa fora de Roraima e ele sempre volta muito contente. É uma realização maravilhosa na vida deles”, afirmou.

Vânia Coelho