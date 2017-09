Jogos da Juventude: delegação de Roraima embarca neste domingo para Curitiba

A delegação de Roraima embarca neste domingo, 10, para Curitiba, no Paraná, onde 147 alunos atletas vão competir nos Jogos da Juventude, etapa nacional da Categoria Mirim, de 12 a 14 anos, nas modalidades individuais, tênis de mesa, xadrez, atletismo, natação, judô e ginástica rítmica; e coletivas, futsal, voleibol, handebol e basquete.

Na primeira etapa, viajam os alunos da modalidade individual, acompanhados de técnicos e dirigentes. Eles chegam a Curitiba no dia 12, data em que começam as competições. No dia 15, embarcam os atletas da modalidade coletiva. “Todos os atletas e técnicos vão de ônibus de Boa Vista até Manaus. De lá, eles pegam voo para Curitiba”, explica a chefa da delegação, Adriana Pinto.

O técnico Izerbledison Souza vai acompanhando o time de voleibol masculino do Colégio Cuca. “Os meninos estão ansiosos pela viagem, mas em quadra eles são tranquilos. Acredito que a gente pode trazer medalha para Roraima nesta modalidade”, disse.

Os treinos foram intensificados nos últimos dias. “Antes treinávamos três vezes por semana. Depois do título da competição estadual, passamos a treinar cinco vezes na semana”, contou o técnico. De cada modalidade, vão dois treinadores. A delegação é composta também por fisioterapeutas e por uma equipe do IDR (Instituto de Desporto de Roraima).

Ozieli Ferreira