Jogos da Juventude: basquete de Roraima vence Bahia por 40 a 11

A participação roraimense nas modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Juventude 2017, teve um resultado expressivo na noite desta segunda-feira, 18. O time masculino de basquete do Colégio Sion venceu o representante da Bahia, pelo placar de 40 x 11.

Foi o segundo jogo dos roraimenses na competição. Nesta terça-feira, às 15 horas, a equipe enfrenta Rondônia, na quadra do Colégio Militar de Curitiba.

Para o técnico do time, Ídio Garcia Junior, apesar da vitória, o jogo não foi como esperavam. “Erramos muito e os jogadores demoraram a entrar no jogo. Amanhã decidimos a vaga na próxima fase contra Rondônia. Nossos atletas não são tão experientes, mas ainda assim faremos nosso melhor”, comentou.

O atleta João Vittor Pereira, disse que o momento mais tenso da partida foi o início do confronto. “A gente ainda não conhecia o time adversário e nem a forma de jogo dele. Mas seguramos e conseguimos a vitória. O jogo de amanhã vai ser difícil, mas vamos tentar a classificação”, disse o atleta.

Voleibol feminino

A escola São José perdeu a partida desta segunda-feira, 18, para o Amapá. O jogo começou tenso, com as jogadoras roraimenses nervosas. Mas logo elas entraram em sintonia e começaram a marcar pontos e passaram a liderar o placar. Mas ainda no final do primeiro set, sentiram o forte ritmo das adversárias, que viraram o jogo. Nesta terça-feira, 19, as atletas enfrentam o Maranhão, às 8h15 ainda com chance de classificação.

Jogos desta terça-feira

Futsal

9h30 – Roraima x Mato Grosso do Sul (feminino)

15h15 – Roraima x Acre (masculino)

Basquete

8h15 – Roraima x Alagoas (feminino)

15h15 – Roraima x Rondônia (masculino)

Handebol

9h30 – Roraima x Ceará (feminino)

14h – Roraima e Tocantins (masculino)

Voleibol

8h15 – Roraima x Maranhão (feminino)

15h15 – Roraima x Acre (masculino)

Ozieli Ferreira