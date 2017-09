Jogos da Juventude: atletas da natação buscam melhorar tempo da disputa

Baixar o tempo. Essa é a missão dos atletas da natação que participam dos Jogos da Juventude 2017 em Curitiba, no Paraná. “O objetivo deles é baixar o tempo em todas as provas e, como consequência, chegar ao pódio”, disse o professor de Educação Física e técnico, Neemias Serafim.

A rotina de treino é pesada e o atleta Abraão Amaral, 14 anos, da escola estadual São Vicente de Paula sabe bem como é. “Todos os dias eu reservo cerca de duas horas e meia somente para treinar. Aqui na competição nacional o nível é diferente, a luta é contra o tempo. Mesmo se não levar medalha, volto para casa feliz porque só de poder estar participando já é uma vitória.”, contou.

Dos dez atletas da equipe de natação, sete são ‘calouros’. Abraão Amaral e Melissa Areias, de 12 anos, da Escola Adventista, fazem parte do grupo que participam do maior evento escolar esportivo do país pela primeira vez. “Estou feliz e ansiosa”, revelou Melissa. Mesmo sem experiência em competições, ela diz que a ansiedade não vai atrapalhar na hora da prova.

“Eu estou preparada. Minha rotina de treino foi intensa”, afirmou. A estudante vai participar dos 100m costa, 200m medley, 50m costa e de dois revezamentos. Abraão e Melissa continuarão com a rotina de treinos depois da competição nacional. “Minha meta é baixar o tempo e melhorar cada dia mais a técnica”, comentou Abraão. As competições começam nesta quarta-feira, 13.

O professor Neemias Serafim quer que os atletas vivam a atmosfera dos jogos e levem para casa a experiência das vivências com atletas de outros Estados. “Essa é uma experiência que poucos estudantes podem ter. Estar aqui e poder representar Roraima é uma sensação única, ainda mais para nós que somos do extremo norte do país”, finalizou.

Ozieli Ferreira