Jogos da Juventude: atleta de Roraima vence enxadrista do Rio de Janeiro

No segundo dia de competições nos Jogos Escolares da Juventude, disputados em Curitiba-PR, a estudante Ana Vitória Monteiro, do município do Cantá, venceu a enxadrista do Rio de Janeiro. A partida foi disputada na tarde desta quinta-feira, 14.

As competições do xadrez são realizadas na AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil). Com apenas seis meses praticando o esporte, Ana Vitória venceu a competição estadual, o que lhe garantiu vaga na nacional.

“Estou muito feliz com a vitória de hoje. Foi um jogo demorado e faltava cerca de 10 minutos para terminar o tempo quando eu venci”, contou. A primeira fase da competição se chama Jogo Pensado e cada partida, tem duração de uma hora.

“A parte mais difícil do jogo é a abertura porque precisa ter muita concentração. Se a gente vacilar o adversário pode entrar. Eu consegui manter equilíbrio e concentração. Se eu tiver fé e levar em consideração o que treinei, posso chegar na final”, comentou a atleta, que participa pela primeira vez da competição nacional.

O técnico Thaygo Lima também comemora a vitória da aluna. “Como técnico eu me sinto muito feliz porque é a primeira vez que ela sai de Roraima para competir. Ela ganhou de uma atleta que possui pontuação em torneio a nacional e internacional. O Rio de Janeiro tem tradição no xadrez e essa vitória serviu muito para motivá-la e dar mais confiança”, disse.

Nesta sexta-feira, 15, pela manhã, encerra a fase do Jogo Pensado e o desafio passa para a etapa Relâmpago, com partidas que duram cinco minutos. Ele explicou que esta etapa é mista e Ana Vitória pode jogar contra meninos e meninas.

Ozieli Ferreira