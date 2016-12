Jogar lixo nas ruas será passivo à multas

O plenário da Câmara aprovou em segunda discussão, o Projeto de Lei 058, de 18 de outubro de 2016, de autoria do vereador Renato Queiroz que dispôs sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos. A matéria foi aprovada por unanimidade na sessão desta terça-feira, 20.

A proposta determina que as multas variam de 20 à 400 Unidades Fiscais do Município, UFM, que tem o valor de R$ 2,62 e o poder executivo adotará os parâmetros para definir as instituições que ficaram responsáveis pela aplicação das multas e que o agente responsável pela autuação poderá solicitar, se necessário, o auxílio de força policial quando o infrator dificultar o cumprimento os incisos II e VI previstos na Lei.

Ficou expresso ainda que a multa aplicada na forma da Lei, deverá conter informações como: Local e hora da lavratura; dados pessoais do infrator; descrição do fato motivo da infração; dispositivo legal infringido; identificação do agente autuante e assinatura do autuado.

Renato Queiroz afirmou que sua proposta tem carácter educativo e que o aspecto punitivo é para que as pessoas pensem duas vezes na hora de jogar lixo nas ruas.

Ele lembrou ainda que em diversas cidades da comunidade internacional existe legislação semelhante e as essas medidas trouxeram mais urbanidade e conscientização ambiental para as regras do convívio em sociedade.

“Infelizmente tivemos que apresentar essa proposta. Digo infelizmente porque ela explicita a falta de educação de boa parte de nossa sociedade, mas destaco que o mote principal desta proposta é promover uma reflexão social para o cuidado com os espaços públicos, locais de convivo e circulação geral”, explicou.

Na avalição do vereador, legislações que promovam penalidades através do pagamento de multas, promovem mais cuidado e zelo, por parte do cidadão na hora do cometimento do ato, uma vez a infeliz atitude vai “doer no bolso”.

“É até um contrassenso, em certos casos, a reflexão social acontecer nos sentido de se sentir o peso monetário de um ato infracional, enquanto o senso comum deveria ser no sentido de se fazer o que é certo, por isso temos o dever de propor Leis, dentre outras atribuições, que lembrem o cidadão de que se ele errar, o seu erro vai doer no bolso”, detalhou.

Os recursos financeiros, provenientes da arrecadação dom as multas aplicadas, serão destinadas ao Órgão Municipal competente para manter as lixeiras públicas em bom estado e instalar novas lixeiras nas áreas onde haja aglomerações, de modo a facilitar o cumprimento da Lei, além de financiar a realização de campanhas publicitárias de conscientização sobre a importância da preservação ambiental e as formas corretas de descarte do lixo.