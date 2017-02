Joaquim Ruiz participa de reunião sobre sistema prisional em Manaus

O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), deputado Joaquim Ruiz (PTN), participa em Manaus (AM) de reunião conjunta da Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM). O encontro, que acontece até o dia 6 deste mês, tem a finalidade de discutir a crise no sistema penitenciário nos dois estados.

Segundo o presidente da comissão, além de Roraima e Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Acre estão em processo de levantamento das situações de cada Estado para, por fim, realizarem um seminário e discutirem o assunto com os respectivos governadores da Amazônia. “O primeiro ponto será entre os presidentes das comissões. (…) nós vamos nos juntar e prepararmos um documento do Poder Legislativo para mostrarmos aos governadores”, disse Ruiz, comentando que a finalidade é de que os Estados consigam o máximo possível de recursos a serem investidos na segurança pública de cada localidade.

Os problemas penitenciários nos dois estados – contou Ruiz, são similares. “A superlotação, a situação degradante do setor penitenciário”, relacionou ele. Além disso, a reunião servirá para dar uma satisfação à sociedade sobre os trabalhos do Legislativo a respeito do tema. “De que maneira? Contribuindo com o Governo do Estado para que a gente possa aprovar aquilo que for necessário, com mais agilidade, tanto aqui na Assembleia de Roraima quanto na do Amazonas, é esse o objetivo”, esclareceu e espera ganhar apoio da bancada federal com a finalidade de beneficiar a população amedrontada com a insegurança instalada na região.

Ruiz apresentará um levantamento da atual situação do sistema penitenciário de Roraima e as condições das cadeias públicas de Boa Vista, São Luiz (sul do Estado), a Feminina, bem como a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo (PAMC). “A situação em que vivem os presos é degradante. Não é que a gente queira dar um hotel três estrelas, mas sim evitar a superlotação que aí vem os atritos”. Outra proposta é a separação de membros de facções de presos com penas consideradas leves.

