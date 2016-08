JIFs: vôlei de praia feminino disputa semifinal nesta terça-feira

A dupla de vôlei de praia, formada por Ana Karol e Rayane Alberti, que representa o Instituto Federal de Roraima (IFRR) na etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), que acontece de 26 a 31 de agosto, em Manaus, fará nesta terça-feira, 30, a semifinal contra o Pará.

A garantia de disputar uma vaga na semifinal veio nesta segunda-feira, 29, depois de ganhar por 2×0 (21×15 e 21×14) do IFTO, no segundo jogo da dupla, que já tinha vencido as anfitriãs (IFAM) por 2×0 (21×11 e 21×08). A dupla masculina também jogou hoje, mas perdeu por 21×18 e 21×16 para Rondônia.

De acordo com o técnico da modalidade, Marcello Soares, o instituto roraimense começou a disputar o vôlei de praia no ano de 2014, quando venceu o campeonato regional com a dupla Yane Barroso e Camila Orrites, e alcançou o terceiro lugar na disputa nacional dos JIFs, em Natal (RN).

No ano de 2015, veio o vice-campeonato com a dupla Ana Karol e Iasmin. “Temos três anos com o vôlei de praia, tendo conseguido esses resultados com o feminino. Mais uma vez estamos na semifinal e jogaremos terça-feira (30) contra o Pará, e temos a certeza da vitória”, disse convicto Soares, que tem recebido o auxílio durante esses três anos do professor Paulo Reinbold.

Outros

A participação dos alunos-atletas nos esportes coletivos do IFRR nos JIFs seguiu o terceiro dia de competições, nesta segunda-feira, 29, com partidas do futsal masculino e o feminino, handebol masculino, basquete feminino.

O basquete feminino venceu e fez uma partida equilibrada com o IFTO, que finalizou em IFRR 19 x IFTO 16. O sistema de defesa dos dois lados não permitiu o placar disparar. No final do segundo quarto do jogo, a diferença do placar era de 1 ponto para Tocantins (08 pontos). O terceiro quarto estava terminando em 10×10, quando TO fez uma cesta de 3 pontos na última bola do quarto. A decisão veio no quarto e último tempo.

As equipes do futsal também jogaram na Arena Amadeu Teixeira. Os meninos venceram o Pará por 3×0. As meninas de Roraima enfrentaram as anfitriãs (IFAM), tiveram um primeiro tempo equilibrado, mas perderam a partida por 2×0 para as amazonenses.

Os atletas do handebol perderam a segunda partida na competição, desta vez para o Acre, com placar de 17×5.

Rebeca Lopes