JIFs: primeiro dia de provas teve dois ouros na natação

No primeiro dia da etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais, 28, Roraima conquistou suas primeiras medalhas: dois ouros na natação com Manoel Silva do Nascimento, vencedor da prova de 100m medley com tempo 1’08”46 e a atleta Lilian Geovana Garcia Botelho, vencedora da prova de 50m livre com tempo de 32”25, ambos alunos do Campus Boa Vista.

As disputas do vôlei de areia ocorreram no complexo poliesportivo do Sesi Mário Covas. A dupla representante do IFRR, atletas do Campus Amajari Bruno Ribeiro (19) e Pether Santos (18), perderam seu primeiro jogo para o IFAM (Amazonas) por 2×0, com parciais 21×15 e 21×16. Nesta terça-feira, 29, a Bruno e Pether voltam a jogar contra o Tocantins.

Outra modalidade de Roraima que entrou em quadra nesta segunda, 28, no ginásio do Abacatão, em Ananindeua, foi à equipe de futsal feminino, com atletas do Campus Amajari que ganhou reforço do Campus Boa Vista. O time empatou em 1×1 contra o IFAM (Amazonas), considerado favorito.

“Foi um bom jogo, apesar de o placar ter terminado empatado, foi um excelente resultado, pois a equipe do Amazonas é uma das favoritas”, disse.

Ramon Queiroz