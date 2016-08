JIFs: IFRR vence o IFPA no basquete feminino e garante ouro

Mais uma medalha para o Instituto Federal de Roraima (IFRR) foi garantida na manhã desta terça-feira, 30, durante a quarta partida do basquete feminino contra as meninas do Pará. Invictas na competição, as alunas-atletas fecharam o placar em 21 IFRR x 10 IFPA.

A premiação do basquete, assim com os demais esportes coletivos, acontece na cerimônia de encerramento da etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), nesta quinta-feira, 31, no Campus Manaus Centro, previsto para às 19h. O desempenho das 10 atletas rendeu a vaga para representar a região Norte na etapa nacional, no mês de outubro, em Brasília.

A preparação para esse resultado iniciou após o término dos JIFs 2015, em Rondônia, conforme explicou o técnico do basquete, Paulo Russo, quando a equipe não conseguiu classificação. A preparação incluiu treinamento nas férias do final e meio do ano, justamente para enfrentar as boas equipes dos demais estados.

“Começamos um planejamento montando uma equipe de trabalho envolvendo alunos do curso de graduação em Educação Física. Os treinamentos foram se intensificando com o passar dos meses. Nosso trabalho e dedicação foram premiados e eu agradeço muito a instituição e principalmente essas meninas, que se doaram e me ensinaram muito ao longo desse ano”, comentou Russo.

Entre as veteranas do grupo está Fernanda Araújo, que integra a equipe desde o primeiro ano da modalidade (2014). Depois de perder nos dois primeiros anos, ela diz que as atletas sabiam que se quisessem vencer, precisariam ter atitude e foco. “Partimos desse princípio, então e treinamos duro”, garantiu.

O treinamento acontecia de segunda a sexta-feira, além dos vários amistosos. Das quatro partidas, ela afirma que o jogo mais importante para ela foi contra Tocantins. “Ano passado perdemos pra Tocantins com uma grande diferença no placar e agora entramos em quadra determinadas a vencer! E vencemos. Marcamos bem. Atacamos bem. Fizemos por merecer a vitória. Agora, foco em Brasília”, comemorou.

Uma das calouras do time, Marcela Karolainy Batista, reforçou sobre o treinamento duro da equipe para alcançar o resultado e o apoio dos técnicos Kayo, Erliene, Paulo Russo e Leonardo Braga. “Graças a nossa dedicação, o apoio dos que acreditaram em nós, junto com a vontade de dar a volta por cima, já que muitos não acreditavam no time, vencemos. Só temos a agradecer, em especial ao time, que me recebeu de forma surpreendente”, afirmou.

Final

No último dia dos JIFs, 31, duas equipes do IFRR ainda entram em quadra para disputar o ouro. A dupla de vôlei de praia Ana Karol e Rayane Alberti, contra as atletas de Rondônia. E o futsal masculino, que venceu na tarde desta terça-feira, 30, o IFAC nos pênaltis por 4×3, para disputar o primeiro lugar com Rondônia ou Amapá, que fazem com a outra semifinal.

Rebeca Lopes