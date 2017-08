JIFs 2017: quase 50 alunos do IFRR participam da etapa Norte, em Belém

O Instituto Federal de Roraima (IFRR) participa, de 27 de agosto a 2 de setembro, da etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), que neste ano ocorre em Belém (PA) e que contará com a participação dos IFs do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Pará, de Rondônia e de Tocantins. Roraima vai com uma delegação de 54 pessoas.

Esse é um dos momentos mais esperados pelos 46 alunos-atletas de Roraima, que, ao longo do ano, vêm se preparando para a competição, a qual, dependendo do resultado, pode garantir vaga na etapa nacional. São alunos dos Campi Boa Vista, Novo Paraíso, Amajari e Zona Oeste, que vão disputar provas em oito modalidades entre individuais e coletivas.

No feminino e no masculino, as modalidades representantes do IFRR serão vôlei de areia, judô, futsal, natação e xadrez. Tênis de mesa e atletismo terão apenas o naipe masculino, e vôlei de quadra, só feminino. A chefia da delegação roraimense estará a cargo de Leidilene Moura Sindeaux.

Todos os anos, o IFRR participa dos JIFs, tanto na etapa regional quanto na nacional. No ano passado, em Manaus, o campeonato foi garantido no vôlei de areia feminino, no futsal masculino, no basquete feminino, no tênis de mesa e no judô.

Para o diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, o campus vem crescendo tecnicamente ao longo das edições, em especial nas modalidades coletivas. Prova disso é que, no futsal masculino, o CAM ficou com o campeonato regional e o vice-campeonato nacional, em 2016. “Com o trabalho dos colegas de Educação Física, os resultados vêm aparecendo. Nossa expectativa é conseguirmos excelentes colocações nesta edição”, afirmou.

De acordo com a pró-reitora de Extensão em exercício, Ana Cláudia Lopes, a participação da delegação reflete o esforço conjunto da Reitoria, dos campi e dos próprios estudantes. “O que procuramos é sempre fomentar a participação deles em jogos, especialmente os da rede federal, porque acreditamos neles como instrumentos pedagógicos que colaboram para congregar e integrar a comunidade acadêmica”, afirmou.

Pelo terceiro ano consecutivo nos JIFs, o estudante do Campus Amajari João Pedro Moura do Nascimento, 18, pivô do time de futsal, disse que o time está mais focado e vem treinando desde o encerramento da última etapa, com apenas dois momentos de parada nesse período. No ano de 2015, o time ficou em 4.º lugar.

Conforme ele, esse é um momento muito esperado pelos atletas, que aliaram o esporte para melhorar o comportamento escolar. “O nosso pensamento é que a gente tenha bom comportamento diante das coordenações, com poucas faltas, justamente para não inviabilizar a participação nos jogos. O esporte é um incentivo, ainda mais nos estudos, para podermos chegar a esse momento”, afirmou.

Rebeca Lopes