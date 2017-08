JIFs 2017: campus Amajari vai disputar bicampeonato no futsal masculino

Com o reforço de três alunos-atletas dos Campi Boa Vista e Zona Oeste, o futsal masculino do Campus Amajari vai defender, na etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais, que ocorre, de 27 de agosto a 2 de setembro, em Belém (PA), o título de campeão regional. Pelo CAM, também disputam as modalidades de futsal feminino e vôlei de areia masculino.

Pelo terceiro ano consecutivo, o futsal masculino participa das disputas regionais, sendo que, em 2015, em Rondônia, ficou em 4.º lugar e, no ano seguinte, levou o título de campeão na etapa de Manaus. E, por pouco, perdeu o primeiro lugar na etapa nacional, que ocorreu em Brasília.

O técnico da equipe e professor de Educação Física, Mateus Sena, comenta que todos estão felizes por entender que conseguiram se preparar bem para competição. A equipe de futsal será liderada por três atletas que participaram da conquista regional em 2016. “No intuito de nos reforçarmos, convocamos três atletas dos campi parceiros”, explicou.

Para esta edição, o CAM vai levar uma equipe de futsal feminina, também com reforço de duas atletas do CBV que participaram da etapa Norte do ano passado. Sena ressalta que, embora a equipe seja relativamente jovem, a maioria das atletas participou de competições escolares no ensino fundamental.

“Experiência que, associada à enorme dedicação nos treinamentos, as premiou com uma vaga relativamente precoce para esta etapa dos Jogos dos Institutos Federais”, disse.

Com relação à dupla masculina de vôlei de areia, os atletas Bruno Ribeiro e Pether Rodrigues vão participar do seu primeiro regional. Conforme Sena, Bruno Ribeiro vem se dedicando ao voleibol desde o seu ingresso no IFRR-CAM, e esta participação em seu último ano na instituição recompensa todo o empenho e persistência.

Quanto às expectativas como treinador, o professor comenta serem as melhores e acredita que as equipes do CAM representarão bem o IFRR. “Aproveito para agradecer o empenho dos gestores em viabilizar nossa participação no evento, apesar da crise econômica e política que assola o País e certamente reflete nos institutos federais”, agradeceu.

Rebeca Lopes