Jhonatan de Jesus e parlamentares roraimenses assinam convênios com a Sudam

O deputado federal, Jhonatan de Jesus, participa nesta sexta-feira,15, às 10 horas, da assinatura dos convênios do Estado de Roraima com a SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia). A solenidade acontece durante a I Feira de Artesanato de Mucajaí, na Praça Chaguinha Bahia Aguiar, no município de Mucajaí.

Os recursos destinados pelo parlamentar somam, aproximadamente, R$ 4 milhões e serão destinados para ampliação de rede elétrica, iluminação pública e substituição de postes de madeira por postes de concreto do município de São João da Baliza, eletrificação rural no município de Amajarí e eletrificação urbana no município de Pacaraima.

Ao todo, a bancada roraimense destinou mais R$ 12,5 milhões de reais, para os municípios do estado de Roraima. Por parte do deputado Jhonatan de Jesus, serão assinados os convênios no valor de R$ 1.001.500 para Pacaraima, R$ 2.181.876 para São João da Baliza, e R$ 683.667 para o município de Amajarí.

“Os municípios do nosso Estado, necessitam de ajuda para o desenvolvimento urbano e rural, por isso, destinamos recursos para promover estas mudanças. A bancada está unida e comprometida em levar soluções para melhorar a qualidade de vida dos roraimenses”, apontou Jhonatan.

Equipamentos Agrícolas

Nos próximos dias, os municípios de São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe, localizados na região Sul do Estado de Roraima receberão 14 tratores com carretas acopladas e vários implementos agrícolas para reforçar a mecanização agrícola e escoamento da produção.