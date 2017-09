Jhonatan de Jesus diz que reedição de Fundo Partidário é vergonhosa

O deputado federal, Jhonatan de Jesus, foi inciso esta semana durante pronunciamento da Câmara, ao afirmar o posicionamento do PRB quanto a nova edição do Fundo Partidário. O parlamentar classificou como vergonhosa a nova proposta que deve ser avaliada na Casa.

O novo texto prevê que o fundo partidário seja constituído apenas em anos eleitorais e seja composto por uma parte do Orçamento Geral da União e também de emendas parlamentares. E ainda, além do fundo de campanha eleitoral para substituir o fim do financiamento privado, os partidos continuarão recebendo as fatias do Fundo Partidário, de forma mensal.

Jhonatan ressaltou que o dinheiro público tem que ser usado para custear serviços públicos, não candidatos. E afirmou que o PRB (Partido Republicano Brasileiro) votará contra a nova proposta.

Para o parlamentar, usar emendas de bancada vai resultar em desfalque no dinheiro público, que pode ser investido na Saúde, Educação e outros setores. Sendo estes recursos serem usados para financiar campanha de políticos no país, fere as garantias constitucionais dos cidadãos.

“O PRB vai votar contra, isso é uma pouca vergonha. Num momento de crise política que estamos passando, nos chega essa proposta de usar recurso do cidadão brasileiro para financiar campanha. Não há o que discutir, somos contra essa proposta”, afirma.