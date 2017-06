Jhonatan de Jesus destina recursos para obras de saneamento em Pacaraima e Mucajaí

Para executar drenagem e manejo das águas pluviais urbanas de forma a diminuir os prejuízos causados pelas inundações, controlando o índice doenças endêmicas e possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e ambientalmente sustentável, o deputado federal, Jhonatan de Jesus, conseguiu a liberação de emendas para os municípios de Pacaraima e Mucajaí.

Conforme o parlamentar, o recurso para os dois municípios totalizam R$ 4.240 milhões e dependem apenas do projeto a ser apresentado pelos municípios para as obras de implantação e melhoria dos serviços nas duas localidades. “O recurso já está garantido, com nota de empenho para que possamos fazer drenagem e garantir saúde pública, evitando que o índice de doenças endêmicas aumente nos dois municípios”disse.

“Em Pacaraima, por exemplo, os moradores reclamam bastante de uma vala no centro da cidade e Mucajaí tem as mesmas necessidades nas áreas urbanas que alagam. Conversamos com prefeito Juliano Torquato e a prefeita Nega do Édio que fizeram esta solicitação que estamos atendendo de forma a promover estas ações”, complementou.

O município de Pacaraima receberá recursos no valor de R$ 2.240 milhões para realização das obras na vala localizada no Bairro Suapi, que há 21 anos causa transtorno e risco para os moradores. O prefeito Juliano Torquato ressaltou conseguir este empenho o mais rápido possível foi uma promessa de campanha que está se concretizando.

“Temos uma preocupação muito grande esta situação uma vez que esta vala exala mau cheiro e traz muitos perigos para a população. Conversamos com o deputado Jhonatan que se sensibilizou e conseguiu essa liberação trazendo esta boa notícia em seis meses. Já estamos com o projeto em andamento e vamos executar esta obra tão importante para nosso município o mais rápido possível”, declarou.

Em Mucajaí, as obras de drenagem com recursos no valor de R$ 2 milhões serão realizadas no Igarapé Samaúma, que corta os Bairros Nova Jerusalém e Sagrada Família desaguando na BR-174. A área, conforme a prefeita Nega do Édio, traz muitos transtornos aos moradores que sofrem com alagações e ocorrência de doenças como dengue, malária, entre outros.

“A obra sem dúvida é de grande relevância para município, reforça o trabalho em parceria que estamos construindo juntos, demonstra o compromisso do deputado com nossa gestão, com o nosso município e nós agradecemos. Quanto a nós, vamos viabilizar nossa parte apresentando o projeto de forma célere para que as obras sejam realizadas ainda neste semestre”, afirmou.