Jésus Rodrigues é promovido ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade

O juiz de Direito Jésus Rodrigues do Nascimento foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima. A promoção do juiz ocorreu na Sessão do Tribunal Pleno na manhã desta quarta-feira, 15. O corregedor-geral de Justiça, desembargador Mauro Campello, foi o relator e proferiu o voto pela promoção do magistrado, seguido pelos demais desembargadores presentes na sessão.

Conforme Mauro Campello, Jésus Rodrigues foi o único magistrado inscrito, e preenche os requisitos para a referida promoção, tendo em vista ser o juiz mais antigo, não possuir processos retidos além dos prazos legais, nem responder a processo administrativo; além de não haver histórico de penalidades aplicadas ao magistrado.

A posse do juiz está prevista para ocorrer na próxima semana.

Perfil

Jésus Rodrigues do Nascimento é natural da cidade do Rio de Janeiro/RJ. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, tendo colado grau em março de 1994. Foi nomeado em março de 1995 para o gabinete do então Desembargador Lupercino Nogueira inicialmente no cargo de Secretário de Gabinete, e depois Chefe de Gabinete.

Ingressou na carreira da Magistratura Estadual de Roraima em 20 de novembro em 1996, aprovado no segundo concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz substituto. Atuou inicialmente como juiz substituto na antiga Vara de Tóxicos e Execuções Penais; promovido para o cargo de juiz de Direito em novembro de 1996, foi titularizado na então 4ª Vara Criminal, atual 1ª Vara Criminal.

Foi juiz-diretor do Fórum Sobral Pinto na 1ª Presidência do Desembargador Almiro Padilha. Juiz Eleitoral nas 1ª e 3ª Zonas Eleitorais, tendo atuado nas eleições municipais de 2012 como juiz da Propaganda Eleitoral, e conduziu os trabalhos para o início do cadastro da biometria na capital.

É juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima desde maio de 2015, exercendo suas atividades judicantes como Juiz de Direito Estadual na referida 1ª Vara Criminal, localizada no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva.