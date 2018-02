Jésus Rodrigues é eleito ao cargo de corregedor-geral de justiça

O desembargador Jésus Rodrigues do Nascimento foi eleito ao cargo de corregedor-geral de justiça. A eleição ocorreu em Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno na tarde desta segunda-feira, 6, e a posse ocorrerá na próxima quarta-feira, 8, às 10h na Sala de Sessões do Pleno. Concorreram ao cargo, além de Jésus Nascimento, o desembargador Leonardo Cupello.

Perfil

Jésus do Nascimento tomou posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima em fevereiro deste ano. É natural da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Foi nomeado em março de 1995 para o gabinete do então desembargador Lupercino Nogueira inicialmente no cargo de secretário de Gabinete, e depois chefe de Gabinete.

Ingressou na carreira da Magistratura Estadual de Roraima em 20 de novembro de 1996, aprovado no segundo concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz substituto. Atuou inicialmente como juiz substituto na antiga Vara de Tóxicos e Execuções Penais; promovido para o cargo de juiz de direito em novembro de 1996, foi titularizado na então 4ª Vara Criminal, atual 1ª Vara Criminal, onde exerceu suas funções até tomar posse no cargo de desembargador.

Foi juiz-diretor do Fórum Sobral Pinto na 1ª Presidência do Desembargador Almiro Padilha. Juiz eleitoral nas 1ª e 3ª Zonas Eleitorais, tendo atuado nas eleições municipais de 2012 como juiz da Propaganda Eleitoral, e conduziu os trabalhos para o início do cadastro da biometria na capital. Foi juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima desde maio de 2015.