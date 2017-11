Jardim Primavera: mais de 700 moradores serão beneficiados pelo Programa de Regularização Fundiária

Na última sexta-feira, 17, a Prefeitura de Boa Vista iniciou mais uma etapa do Programa de Regularização Fundiária de Boa Vista, com atendimento dedicado aos moradores do bairro Jardim Primavera, localizado na zona oeste da capital. A ação ocorreu na Escola Municipal Dr. Sílvio Leite e contou com a presença da prefeita Teresa Surita. Neste sábado, a ação acontece das 8h às 17h, sem intervalo para almoço.

A Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges) realizou um trabalho de visitação aos moradores do bairro Jardim Primavera, resultando na formalização de 799 processos. Estes processos serão devidamente instruídos pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) para a implementação do Programa de Regularização Fundiária.

“Este trabalho é importantíssimo para Boa Vista e me sinto muito feliz em estar realizando. Quero parabenizar a equipe da Emhur pela mobilização, pois estamos regularizando todo o bairro e a conclusão deve acontecer dentro do prazo de 6 meses e, principalmente, com todas as taxas pagas, algo que demoraria anos se fosse feito de outra forma. E assim faremos em outros bairros”, destacou a prefeita

Como parte da ação, os moradores do bairro Jardim Primavera foram convocados a comparecer à sede da escola para a apresentação da documentação atualizada, tanto pessoal, quanto do lote. O objetivo é atender os moradores do bairro que aderiram ao programa, identificar processo, realizar a juntada da documentação referente a cada lote e preencher o cadastro “sócio-econômico”.

Jane Eide Arruda de Souza é do Amazonas, mas reside em Roraima há mais de 30 anos e aprovou a mobilização realizada pela prefeitura. “Esta ação nos ajuda, pois facilita o nosso deslocamento, principalmente pra mim que trabalho durante o dia. Estou muito feliz com esta regularização que dará mais segurança a mim e a minha família. Agora é só aguardar pelo título em mãos”, destacou.

A regularização desses imóveis é possível por causa da transferência das terras da União para o Município, totalizando 862.421 hectares, abrangendo 14 bairros. O primeiro bairro contemplado foi o Jóquei Clube. A transferência das terras foi articulada pelo senador Romero Jucá.

