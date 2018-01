Jardim das Copaíbas: agricultores serão beneficiados com projeto de plantio de macaxeira

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas – SMAI, está trabalhando em mais um projeto que irá beneficiar os agricultores familiares do município. Trata-se do plantio escalonado macaxeira no bairro Jardim das Copaíbas, localizado no Distrito Industrial.

O projeto é uma extensão do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio – PMDA, e tem como objetivo criar um padrão regular da produção, beneficiando os agricultores familiares e estimular o crescimento do mercado com o aumento da produtividade.

Os agricultores credenciados na Associação dos Produtores do Jardim das Copaíbas estão inseridos no projeto. A primeira reunião aconteceu na tarde desta quarta-feira ,24. O Secretário adjunto Guilherme Carneiro Adjuto junto com o Superintendente de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Suss, explicaram todas as etapas aos produtores e o que é necessário para iniciar o projeto.

“A secretaria garante as máquinas, a análise, correção e o preparo do solo, além da assistência técnica para os produtores produzirem com regularidade, qualidade e em quantidade suficiente para abastecer o mercado local e também outros mercados. Organização é a chave de tudo, deve-se pensar em crescer, mas começar pequeno e de forma estruturada. Essa é a nossa proposta, o incentivo à produção escalonada e regular” salientou.

A primeira etapa consiste no cadastramento dos agricultores, com o intuito de obter informações com relação à área de plantio, equipamentos, insumos, entre outras. Após este passo, serão feitas as coletas de amostras de solo para análise e após a chegada do resultado os técnicos já iniciam o trabalho de correção e preparo do solo.

Para o agricultor familiar e Presidente da Associação dos Produtores do Jardim das Copaíbas Elias José Dionísio, é o momento dos agricultores se organizarem para que se possa produzir com qualidade, e quantidade, criando assim uma identidade produtiva ao local. “A parceria com a secretaria de agricultura é de grande importância para que isso aconteça e estamos nos organizando para atender a todos os requisitos do projeto”, concluiu.