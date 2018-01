Janeiro Branco: campanha intensifica sensibilização para cuidados com a saúde mental

Durante o Janeiro Branco, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está realizando várias palestras para alertar aos cuidados com a saúde mental. Nesta semana, os policiais militares vão participar de uma palestra conduzida pelos profissionais de saúde da CECM (Clínica Especializada Coronel Mota).

O público alvo da semana são profissionais da área de segurança pública, no entanto a ação já atingiu servidores da saúde, pacientes do Caps III (Centro de Atenção Psicossocial) e Coronel Mota.

Nesta quinta-feira, 25 às 10h, será abordado o tema “O que você faz para cuidar da sua saúde mental?”. Ambas as ações ocorrem no auditório da Apics (Academia da Polícia Integrada Coronel Santiago). Na sexta-feira (26), às 9h, a ação segue para o hall do SASPM (Serviço de Assistência Social da Polícia Militar). A ação é realizada pela Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) em parceria com a Sesau.

A psicóloga do Caps III, Alessandra Rodrigues, explicou que ações como estas ajudam a quebrar um tabu e incentivar as pessoas a procurarem a ajuda. “Quanto mais cedo recorrer ao profissional de saúde, mais fácil evitar outros problemas de saúde”.

Alessandra relata que está crescendo o número de pessoas que procuram ajuda na saúde, devido às ações do ano passado. Alerta que a população não deve ter vergonha de recorrer ao profissional de saúde, pelo contrário deve ter orgulho de reconhecer as dificuldades.

No começo deste mês, foram realizadas palestras na recepção e no bloco C da CECM, com a participação de mais de 120 pessoas, entre pacientes e o público externo. As pessoas tiraram dúvidas e conheceram os serviços disponibilizados para o tratamento psicossocial em Roraima.

No Caps III, que disponibiliza um serviço de atenção à saúde mental em casos moderados a grave, a unidade intensificou a importância de cuidar da saúde mental com trabalhos em grupo. Houve também uma oficina de trabalhos manuais como forma de trabalhar o lado lúdico. Além disso, os pacientes receberam a visita de dois palhaços, que levaram a alegria por meio de brincadeiras e apresentação musical.

Também foram realizadas ações voltadas aos pacientes com câncer. Nesta terça-feira (23), o grupo de apoio psicossocial para mulheres com câncer da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) participaram de uma roda de conversa com o tema “Quem cuida da mente, cuida da Vida!”, conduzida pelo psicólogo Roney Soares.

Buscando ajuda

No SUS (Sistema Único de Saúde), o caminho é procurar o posto de saúde mais próximo, onde o médico irá analisar o caso e encaminhar para atendimento especializado.

Atualmente, a Raps (Rede de Atenção Psicossocial) no Estado assiste pessoas com sofrimento ou transtorno mental em diversos níveis. Ou seja, dos transtornos mais simples aos mais complexos. A rede é composta por instituições como os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e a Unidade de Acolhimento Maria da Consolação Inácio, Clínica Especializada Coronel Mota, além dos serviços disponíveis nos hospitais.

A ajuda pode ser encontrada também diretamente no Caps III (Centro de Atenção Psicossocial), situado na avenida Ene Garcez, 497, Centro ou, se o caso estiver ligado à dependência de álcool ou outras drogas, no Caps AD, situado na rua Sócrates Peixoto, 138, Jardim Floresta.

O Governo garante ainda o auxílio com medicamentos, possibilitando a eficácia no tratamento dispensado a quem precisa destes serviços.