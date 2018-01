Janeiro Branco: abraço e distribuição de informativos marcam primeira ação

Um abraço, uma palavra amiga e um momento de atenção, às vezes, é tudo que alguém precisa para aliviar o peso das tensões do dia a dia ou de algum problema vivido atualmente. Como resposta para estas necessidades, a equipe da deputada Angela Águida Portella (PSC), em parceria com psicólogos e voluntários, realizaram na manhã desta segunda-feira, 08, uma mobilização em alusão ao ‘Janeiro Branco’, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental em Roraima.

O evento iniciou as 8h em frente ao prédio da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) e várias pessoas deram uma pequena pausa na correria para receber abraços e terem um momento dedicado a saúde mental. Panfletos e orientações sobre o que é a inciativa também foram distribuídos à população.

A camareira Geane Guedes foi uma das pessoas que recebeu atenção durante a ação, e considerou a iniciativa como essencial. “Tem muita gente que está passando por algum problema em casa e até pensa em tirar a própria a vida, e essas atividades podem melhorar a convivência familiar e até salvar uma vida”, disse.

Francisco Leitão é servidor público e também teve tempo para dar uma paradinha e participar da primeira ação do Janeiro Branco. “Essa campanha é importante, porque tudo que diz respeito ao cuidado com a saúde chega em uma boa hora”, avaliou, ao reforçar que os problemas com a saúde mental podem parar a vida de uma pessoa.

A deputada Angela, que é autora da lei que instituiu o Janeiro Branco no âmbito do Estado, chama à atenção para a necessidade de desmistificar os problemas que envolvem a saúde mental. “A campanha busca, além de proporcionar ajuda em momentos de angústia, destacar a importância de pedir socorro quando for necessário, pois muitas pessoas ainda possuem reservas em admitir que estão passando por algum problema relacionado a saúde mental. Isso tem que acabar, pois temos profissionais qualificados e competentes em Roraima e que podem ajudar a todos que necessitam”, frisou a parlamentar.

Cristiane Menezes é psicóloga e afirma que o Janeiro Branco iniciou com pé direito e que sentiu positividade na reação das pessoas. “O evento foi recebido com afeto, observamos o quanto às pessoas precisam de um olhar de acolhimento. Realmente esse movimento é importante e fará a diferença na vida de todos”, comentou.

O que é

A lei que instituiu oficialmente o Janeiro Branco como parte do calendário anual de atividades no Estado, foi sancionada pelo Governo no dia 1º de dezembro de 2017, cujo projeto é de autoria da deputada Angela Águida Portella (PSC).

A Campanha é internacional e no Brasil ela nasceu na cidade de Uberlândia, (MG), em 2013. De forma prática foi projetada para ajudar o mundo a ser um lugar melhor, afinal, trata-se de convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças e transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Ainda conforme a OMS, entre 75% e 85% das pessoas que sofrem desses males não têm acesso a tratamento adequado. No Brasil, a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas, sendo ao menos cinco milhões em níveis de moderado a grave. Em Roraima o governo disponibiliza a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) que assiste pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de drogas e álcool.

Tarsira Rodrigues