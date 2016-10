Jalser contesta informação de que investimentos no Sistema Prisional dependem da Assembleia

Durante a sessão desta terça-feira, 18, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), repudiou a informação supostamente prestada pelo secretário estadual de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, em entrevista à imprensa ocorrida na segunda-feira, 17, em que este teria afirmado que os investimentos no sistema prisional estão parados porque aguardam aprovação da liberação de crédito suplementar por parte dos deputados.

Segundo o presidente, existe na Casa um pedido de autorização de abertura de crédito suplementar no valor de pouco mais de R$ 4 milhões, que poderia ter sido enviado ao Poder Legislativo logo depois que o limite de suplementação de 10% ao qual o Poder Executivo tem direito, tivesse se esgotado, em medos do mês de maio. O projeto foi protocolado no dia 5 de setembro.

Para Jalser Renier, o problema do sistema prisional é de gestão e não será resolvido com esse recurso, mas salientou que o projeto será apreciado na próxima sessão. “A Assembleia, apesar dos seus pontos de vista, não vai deixar que a população sofra por desigualdades políticas e pessoais. Vamos aprovar a abertura de crédito para que a Sejuc possa depois dizer à sociedade que o sistema prisional do Estado estará resolvido”, afirmou.

O presidente lamentou o fato de Roraima ter sido notícia inclusive na imprensa internacional por causa das mortes ocorridas no domingo, 16, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.

Massacre

Na tarde de domingo, durante o horário de visita, presos da ala 13 invadiram a ala 12 e mataram, segundo a Sejuc, 10 pessoas. De acordo com a secretaria, os agressores pertencem a facção PCC (Primeiro Comando da Capital), que receberam ordem vinda da chefia do grupo no Rio de Janeiro para eliminar membros da facção rival CV (Comando Vermelho).

Segundo o secretário, a “ordem” foi interceptada pela inteligência da secretaria a 90 dias e algumas providências chegaram a ser tomadas como a separação dos grupos por ala.

O sistema prisional tem sido alvo de investigação por parte de uma CPI instaurada há dois meses na Assembleia Legislativa. A presidente da CPI, deputada Lenir Rodrigues (PPS) disse que vai solicitar à Sejuc um relatório com informações sobre o ocorrido e as filmagens das câmeras de segurança do presídio. “Nós só vamos nos pronunciar sobre o tema quando estivermos de posse dessas informações”, concluiu.

Camila Dall”Agnol