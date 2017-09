Izaias Maia pede ao Governo do Estado que ajude pacientes com câncer em Roraima

Preocupado com várias denúncias sobre a falta de alguns medicamentos na rede estadual de Saúde, sobretudo para o tratamento de câncer como o Avastin, o deputado Izaias Maia (PTdoB) fez um apelo ao Governo do Estado, na sessão desta quinta-feira, 14. “Tenham compaixão das pessoas que estão sofrendo com câncer e precisam dos medicamentos”, disse o parlamentar, durante pronunciamento na tribuna.

Em continuação ao discurso, disse ainda que doentes e familiares estão sofrendo com a precariedade quanto a distribuição de medicamentos na rede pública estadual de Saúde e também por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

“São denúncias e reclamações sobre pessoas que precisam dos remédios, principalmente para combater o câncer como, por exemplo, o Avastin, usado durante a quimioterapia que chega a custar entre 1.400 reais e 8 mil reais uma ampola”, ressaltou. Ele informou que medicamentos como esse deveriam ser distribuídos pelo Governo, por meio da Secretaria de Saúde do Estado.

Para formalizar a denúncia feita por meio do pronunciamento, Izaias Maia adiantou que levará ao conhecimento da chefe do Executivo Estadual, para que ela tome as providências necessárias e o problema seja resolvido.

“Peço às autoridades da Secretaria Estadual de Saúde, que tenham misericórdia das pessoas que estão com câncer e precisam do medicamento, isso é uma questão de humanidade, as pessoas não podem morrer por falta de medicamentos”, concluiu o parlamentar.

Tarsira Rodrigues