Izaias Maia diz em pronunciamento que sociedade corre perigo

O deputado Izaias Maia (PTdoB) repercutiu, em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), sobre a ameaça de criminosos em atacar a casa da governadora e a sede do Poder Legislativo, em resposta a ‘opressão’ que, segundo eles, estão recebendo dentro das unidades prisionais no Estado. A matéria foi publicada em jornal local Boa Vista, na manhã desta terça-feira, 8.

O parlamentar lembrou que tem alertado há algum tempo sobre essa situação que vive a sociedade roraimense. “Isso aqui eu ‘tô’ falando há muito tempo e não tão dando importância, já morreram policiais civis, militares, já morreram criminosos”, complementou Izaias Maia. Ele disse ainda que a única conclusão para essas ameaças é: atingindo as autoridades, chamarão mais atenção. “As facções criminosas não têm medo de ninguém. Então é só um alerta e tomem cuidado”, complementou.

Entenda o caso

Segundo informações contidas na matéria e lida em plenário pelo parlamentar, a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), após atacar duas delegacias e agências bancarias em Boa Vista e no interior com explosivos caseiros, deixaram um bilhete com ameaças de ataques contra a residência da governadora Suely Campos (PP) e a Assembleia Legislativa de Roraima, localizada no Centro.

Esse ataque, conforme o recado, seria em retaliação a ‘opressão’ que os membros da facção sofrem na PAMC (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo).

Yasmin Guedes